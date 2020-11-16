11:27
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Бизнес

Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии

Совершать финансовые операции через мобильное приложение MegaPay от MegaCom стало еще быстрее и комфортнее. Теперь клиенты ОАО «Оптима Банк» смогут пополнить карточный счет через сервис MegaPay в считанные секунды совершенно бесплатно!

Для этого необходимо:

  • скачать или обновить мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;
  • зайти в раздел «Оплата услуг»;
  • выбрать раздел «Банковские услуги»;
  • зайти в раздел «Оптима Банк. Пополнение карточного счета» и перечислить желаемую сумму.

Готово! Комиссия за услугу  0 сомов!

MegaPay  ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173138/
просмотров: 382
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря
MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов
Акция «Счастливый ключ»: выиграй квартиру в Бишкеке от Capstroy KG и MegaCom
Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Популярные новости
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Бизнес
Пополняй карты Visa от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; через приложение MegaPay без комиссии Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
16 ноября, понедельник
11:22
Прокурора Аламединского района отпустили под домашний арест Прокурора Аламединского района отпустили под домашний а...
11:06
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 ноября
10:21
Освобождение Батукаева. Заседание в Верховном суде в очередной раз отложили
10:20
Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии
10:19
Депутат предлагает сократить число судей Конституционной палаты