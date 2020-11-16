Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии

Совершать финансовые операции через мобильное приложение MegaPay от MegaCom стало еще быстрее и комфортнее. Теперь клиенты ОАО «Оптима Банк» смогут пополнить карточный счет через сервис MegaPay в считанные секунды совершенно бесплатно!

Для этого необходимо:

скачать или обновить мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;

зайти в раздел «Оплата услуг»;

выбрать раздел «Банковские услуги»;

зайти в раздел «Оптима Банк. Пополнение карточного счета» и перечислить желаемую сумму.

Готово! Комиссия за услугу — 0 сомов!