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Бизнес

MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G

Компания MegaCom продолжает планомерную работу над улучшением качества связи и расширением охвата сети по всему Кыргызстану, запуская новые базовые станции и модернизируя оборудование сетей 2G/3G/4G.

Проведенные в октябре 2020 года модернизация и запуск станций в Бишкеке, Кара-Балте, Нарыне, Оше, Токмаке, Узгене, Шопокове и Кемине существенно увеличили пропускную способность сети 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

  • Бостери, Чок-Тал и Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области;
  • Алпордо, ВЛКСМ, Джакшылык, Коргон, Кукалапаш, Нурдар, Суткор, Талаа, Чайчи и Эрка-Кашка Ошской области;
  • Акматбек, Ак-Суу, Алтымыш, Ат-Башы, Бейшеке, Беловодское, Бир-Булак, Бирдик, Бурана, Васильевка, Виноградное, Восточное, Вторая Пятилетка, Гавриловка, Гроздь, Дачное, Ден-Арык, Джал, Железнодорожное, Заречное, Ленина, Чокморова, Фрунзе, Искра, Калтар, Кара-Булак, Кара-Дебе, Кара-Ой, Кашкелен, Кировское, Кызыл-Октябрь, Кюрпюльдек, Ленинское, Лесное, Лубяное, Молдовановка, Озерное, Октябрьское, Первомайское, Плодовое, Садовое, Сайлык, Советское, Сокулук, Студенческое, Талды-Булак, Таш-Дебе, Чуй, Чуйское и Шалта Чуйской области.

За счет усовершенствования и ввода в эксплуатацию базовых станций MegaCom улучшены 2G/3G-сигналы в Бишкеке, Оше, Токмаке и Узгене, а также в селах:

  • Лаглан и Тээке Ошской области;
  • Ат-Башы, Белый-Пикет, Бирдик, Вторая Пятилетка, Гроздь, Джаны-Алыш, Кировское, Лесное, Лубяное, Новомихайловка, Октябрьское, Первомайское, Чуй и Чуйское Чуйской области.

Данные о зоне охвата сети доступны в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/172978/
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