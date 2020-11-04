MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»

Компания MegaCom объявляет набор слушателей в школу программирования. На курсы приглашаются: новички, желающие освоить основы программирования, студенты, обучающиеся в вузах страны, но не имеющие возможности применить знания на практике, а также действующие IT-специалисты, стремящиеся получить дополнительные знания и переквалифицироваться на новые языки программирования.

Узнать подробности о программе курсов, менторах и подать заявку на обучение можно на официальном сайте «IT Школы MegaCom»: itschool.megacom.kg. Записаться на обучение и получить дополнительную информацию также можно по номеру 0999 999440.

Темы наших курсов:

JavaScript. FrontEnd

I этап: Основы JavaScript;

II этап: Advanced JavaScript;

III этап: JavaScript. Frameworks.

Стоимость: 8 тысяч сомов в месяц. Длительность курса — 9 месяцев.

Java

I этап: Основы Java;

II этап: Advanced Java;

III этап: SQL. Введение в базы данных;

IV этап: Spring Framework.

Стоимость: 8 тысяч сомов в месяц. Длительность курса — 9 месяцев.

SQL

I этап: SQL. Введение в базы данных;

II этап: Advanced SQL.

Стоимость: 6 тысяч сомов в месяц. Длительность курса — 2 месяца.

Наиболее талантливые и активные слушатели «IT Школы» смогут пройти стажировку в MegaCom и ее партнерских организациях, таких как Microsoft, Google, ZTE, Huawei и другие. Компании с мировым именем будут консультировать будущих IT-специалистов по широкому спектру вопросов. По итогам стажировки у лучших выпускников «IT Школы» будет возможность трудоустройства в MegaCom.

Ждем всех желающих!