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Бизнес

MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»

Компания MegaCom объявляет набор слушателей в школу программирования. На курсы приглашаются: новички, желающие освоить основы программирования, студенты, обучающиеся в вузах страны, но не имеющие возможности применить знания на практике, а также действующие IT-специалисты, стремящиеся получить дополнительные знания и переквалифицироваться на новые языки программирования.

Узнать подробности о программе курсов, менторах и подать заявку на обучение можно на официальном сайте «IT Школы MegaCom»: itschool.megacom.kg. Записаться на обучение и получить дополнительную информацию также можно по номеру 0999 999440

Темы наших курсов:

JavaScript. FrontEnd

  • I этап: Основы JavaScript;
  • II этап: Advanced JavaScript;
  • III этап: JavaScript. Frameworks.

Стоимость: 8 тысяч сомов в месяц. Длительность курса — 9 месяцев.

Java

  • I этап: Основы Java;
  • II этап: Advanced Java;
  • III этап: SQL. Введение в базы данных;
  • IV этап: Spring Framework.

Стоимость: 8 тысяч сомов в месяц. Длительность курса — 9 месяцев.

SQL

  • I этап: SQL. Введение в базы данных;
  • II этап: Advanced SQL.

Стоимость: 6 тысяч сомов в месяц. Длительность курса — 2 месяца.

Наиболее талантливые и активные слушатели «IT Школы» смогут пройти стажировку в MegaCom и ее партнерских организациях, таких как Microsoft, Google, ZTE, Huawei и другие. Компании с мировым именем будут консультировать будущих IT-специалистов по широкому спектру вопросов. По итогам стажировки у лучших выпускников «IT Школы» будет возможность трудоустройства в MegaCom.

Ждем всех желающих! 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171894/
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