Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay

Компания MegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи «Поймай удачу» среди пользователей мобильного кошелька MegaPay.

В четверг, 5 ноября, в 18.00 состоится очередной ежемесячный розыгрыш, который будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале MegaCom.

Среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле, в ЖК LAZURIT от партнера ЗАО «Альфа Телеком» — строительной компании «Оргтехстрой», а также:

номера категории «Золото» от компании MegaCom;

безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;

сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;

скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;

сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.

Лотерея «Поймай удачу» направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения, в том числе через опцию «Требуй чек», являющуюся результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.

Что необходимо для участия в лотерее:

получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;

скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;

отсканировать фискальные чеки с QR-кодом. ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен;

обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).

Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы. И не забывайте — чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!

Напомним, ранее компания MegaCom продлила стимулирующую лотерею «Поймай удачу» до 30 июня 2021 года, увеличив шансы абонентов выиграть больше крутых призов!