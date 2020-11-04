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Бизнес

Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay

Компания MegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи «Поймай удачу» среди пользователей мобильного кошелька MegaPay.

В четверг, 5 ноября, в 18.00 состоится очередной ежемесячный розыгрыш, который будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале MegaCom.

Среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле, в ЖК LAZURIT от партнера ЗАО «Альфа Телеком» — строительной компании «Оргтехстрой», а также:

  • номера категории «Золото» от компании MegaCom;
  • безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;
  • сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;
  • скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;
  • сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.

Лотерея «Поймай удачу» направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения, в том числе через опцию «Требуй чек», являющуюся результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.

Что необходимо для участия в лотерее:

  • получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;
  • скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;
  • отсканировать фискальные чеки с QR-кодом. ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен;
  • обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).

Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы. И не забывайте — чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!

Напомним, ранее компания MegaCom продлила стимулирующую лотерею «Поймай удачу» до 30 июня 2021 года, увеличив шансы абонентов выиграть больше крутых призов!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171877/
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