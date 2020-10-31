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Бизнес

Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря

Компания MegaCom совместно с ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» продлевают совместную акцию «Миллионы подарков от MegaCom» до 1 декабря 2020 года. Получайте гарантированные призы при покупке напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite и Bonaqua!

Принять участие в акции может любой абонент MegaCom. Для это достаточно приобрести любой из перечисленных напитков объемом 0,5 литра со специально маркированной крышкой серого цвета. Под крышкой акционной бутылки вы найдете промокод, который необходимо ввести в мобильное приложение Mega24. Чем больше промокодов абонент активирует, тем ценнее становится его гарантированный приз.

Утолите жажду и получите гарантированные призы от MegaCom. Ищите напитки с акционными крышками в магазинах республики!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171522/
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