MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов

Компания MegaCom продлевает подключение к образовательным льготным тарифам #СВ 7 Школьный и #СВ 7 Студент для учеников средних образовательных учреждений и студентов вузов до 31 декабря 2020 года (включительно).
#СВ 7 Школьный
При подключении к #СВ 7 Школьный абоненты получают все, что нужно для успешного обучения онлайн:
- безлимит на соцсети, приложения и мессенджеры: Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, Twitter;
- бесплатный доступ к образовательному контенту приложения MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
- неограниченный доступ к образовательным сайтам КР: oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, ibilim.kg, inai.kg, digiskills.kg и другие;
- 8 гигабайт интернет-трафика без деления на день и ночь;
- 1000 минут внутри сети (в том числе на номера бренда Z);
- 1000 SMS внутри сети (в том числе на номера бренда Z).
Стоимость пакета – 80 сомов в неделю. Подключение доступно для школьников и студентов.
#СВ 7 Студент
При подключении к #СВ 7 Студент абоненты получают:
- 15 гигабайт памяти в облачном хранилище MegaCloud в приложении MEGA24 для хранения документов, фото и видеофайлов;
- 12 гигабайт интернета на максимальной скорости;
- безлимит на образовательные ресурсы для школьников и студентов Кыргызстана, а также на соцсети и мессенджеры: Instagram; Facebook; WhatsApp; Telegram; «ВКонтакте»; «Одноклассники»; Twitter; Zoom; Google Classroom; Skype; KelBil;
- безлимитные звонки внутри сети.
Стоимость пакета – 95 сомов в неделю. Подключение доступно для школьников и студентов.
Подключить пакеты #СВ 7 Школьный и #СВ 7 Студент можно двумя способами:
- отправив заполненную заявку через приложение MEGA24 с фотографией зачетки или студенческого билета для студентов, и свидетельства о рождении для школьников;
- обратившись в Центры продаж и обслуживания компании MegaCom с предоставлением зачетки/студенческого билета или свидетельства о рождении и указав номер, на котором будет подключен пакет.
Подробнее об условиях подключения к пакетам #СВ 7 Школьный и #СВ 7 Студент – на официальном сайте MegaCom.