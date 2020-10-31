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Бизнес

MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов

Компания MegaCom продлевает подключение к образовательным льготным тарифам #СВ 7 Школьный и #СВ 7 Студент для учеников средних образовательных учреждений и студентов вузов до 31 декабря 2020 года (включительно).

#СВ 7 Школьный

При подключении к #СВ 7 Школьный абоненты получают все, что нужно для успешного обучения онлайн:

  • безлимит на соцсети, приложения и мессенджеры: Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, Twitter;
  • бесплатный доступ к образовательному контенту приложения MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
  • неограниченный доступ к образовательным сайтам КРoku.edu.gov.kglib.kgkitep.edu.gov.kgokuma.kgibilim.kginai.kgdigiskills.kg и другие;
  • 8 гигабайт интернет-трафика без деления на день и ночь;
  • 1000 минут внутри сети (в том числе на номера бренда Z);
  • 1000 SMS внутри сети (в том числе на номера бренда Z).

Стоимость пакета – 80 сомов в неделю. Подключение доступно для школьников и студентов.

#СВ 7 Студент

При подключении к #СВ 7 Студент абоненты получают:

  • 15 гигабайт памяти в облачном хранилище MegaCloud в приложении MEGA24 для хранения документов, фото и видеофайлов;
  • 12 гигабайт интернета на максимальной скорости;
  • безлимит на образовательные ресурсы для школьников и студентов Кыргызстана, а также на соцсети и мессенджеры: Instagram; Facebook; WhatsApp; Telegram; «ВКонтакте»; «Одноклассники»; Twitter; Zoom; Google Classroom; Skype; KelBil;
  • безлимитные звонки внутри сети.

Стоимость пакета – 95 сомов в неделю. Подключение доступно для школьников и студентов.

Подключить пакеты #СВ 7 Школьный и #СВ 7 Студент можно двумя способами:

  • отправив заполненную заявку через приложение MEGA24 с фотографией зачетки или студенческого билета для студентов, и свидетельства о рождении для школьников;
  • обратившись в Центры продаж и обслуживания компании MegaCom с предоставлением зачетки/студенческого билета или свидетельства о рождении и указав номер, на котором будет подключен пакет.

Подробнее об условиях подключения к пакетам #СВ 7 Школьный и #СВ 7 Студент – на официальном сайте MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171521/
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