MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов

Компания MegaCom продлевает подключение к образовательным льготным тарифам #СВ 7 Школьный и #СВ 7 Студент для учеников средних образовательных учреждений и студентов вузов до 31 декабря 2020 года (включительно).

#СВ 7 Школьный При подключении к #СВ 7 Школьный абоненты получают все, что нужно для успешного обучения онлайн: безлимит на соцсети, приложения и мессенджеры : Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, « ВКонтакте » , « Одноклассники » , Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, Twitter;

: Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте , Одноклассники , Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, Twitter; бесплатный доступ к образовательному контенту приложения MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);

(доступно для скачивания в Google Play и App Store); неограниченный доступ к образовательным сайтам КР : oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, ibilim.kg, inai.kg, digiskills.kg и другие;

: oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, ibilim.kg, inai.kg, digiskills.kg и другие; 8 гигабайт интернет-трафика без деления на день и ночь;

без деления на день и ночь; 1000 минут внутри сети (в том числе на номера бренда Z);

внутри сети (в том числе на номера бренда Z); 1000 SMS внутри сети (в том числе на номера бренда Z). Стоимость пакета – 80 сомов в неделю. Подключение доступно для школьников и студентов.

#СВ 7 Студент При подключении к #СВ 7 Студент абоненты получают: 15 гигабайт памяти в облачном хранилище MegaCloud в приложении MEGA24 для хранения документов, фото и видеофайлов;

в приложении MEGA24 для хранения документов, фото и видеофайлов; 12 гигабайт интернета на максимальной скорости;

на максимальной скорости; безлимит на образовательные ресурсы для школьников и студентов Кыргызстана, а также на соцсети и мессенджеры : Instagram; Facebook; WhatsApp; Telegram; « ВКонтакте » ; « Одноклассники » ; Twitter; Zoom; Google Classroom; Skype; KelBil;

для школьников и студентов Кыргызстана, а также на : Instagram; Facebook; WhatsApp; Telegram; ВКонтакте ; Одноклассники ; Twitter; Zoom; Google Classroom; Skype; KelBil; безлимитные звонки внутри сети. Стоимость пакета – 95 сомов в неделю. Подключение доступно для школьников и студентов.

Подключить пакеты #СВ 7 Школьный и #СВ 7 Студент можно двумя способами:

отправив заполненную заявку через приложение MEGA24 с фотографией зачетки или студенческого билета для студентов, и свидетельства о рождении для школьников;

обратившись в Центры продаж и обслуживания компании MegaCom с предоставлением зачетки/студенческого билета или свидетельства о рождении и указав номер, на котором будет подключен пакет.

Подробнее об условиях подключения к пакетам #СВ 7 Школьный и #СВ 7 Студент – на официальном сайте MegaCom.