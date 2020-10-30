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Бизнес

Акция «Счастливый ключ»: выиграй квартиру в Бишкеке от Capstroy KG и MegaCom

Оператор сотовой связи MegaCom и строительная компания Capstroy KG рады сообщить о запуске уникальной совместной акции «Счастливый ключ». Главный приз — двухкомнатная квартира в центре Бишкека в ЖК «Ак-Марал 2».

Сегодня, 30 октября, в головном офисе MegaCom состоялась официальная церемония подписания договора о партнерстве между ЗАО «Альфа Телеком» и строительной компанией Capstroy KG. Старт акции намечен на 1 ноября 2020 года, она продлится до 31 июля 2021-го.

«Помимо главного приза, вас ждут ежедневные и еженедельные денежные призы от 4 до 30 тысяч сомов. Кроме того, будут разыграны подарки для обустройства и ремонта вашего дома, квартиры или офиса», — отметила коммерческий директор строительной компании Capstroy KG Асель Абыкеева.

Как принять участие в акции?

Для участия в акции «Счастливый ключ» достаточно пополнить баланс личного номера MegaCom или внести абонентскую плату по определенным тарифам линейки #Супервыгодный. При выполнении условий абонент автоматически становится участником акции и начинает накапливать «счастливые ключи» за последующие пополнения и оплату. Еще больше «ключей» можно накопить, подписавшись на викторину в рамках акции в приложении MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store). Там же можно проверить свой рейтинг.

Чем больше «счастливых ключей», тем больше шансов выиграть квартиру и денежные призы!

Не надо больше надеяться на удачу, теперь победа зависит от самих участников! Призы получает тот, кто соберет больше «счастливых ключей» за день, неделю или весь период акции.

И помните: главный приз — новая квартира площадью 65 квадратных метров в благоустроенном районе Бишкека с развитой инфраструктурой и шикарной панорамой на столицу — ждет самого активного участника!

Участвуйте в акции «Счастливый ключ» от сотового оператора MegaCom и строительной компании Capstroy KG, собирайте «ключи» и выигрывайте!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171475/
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Акция &laquo;Счастливый ключ&raquo;: выиграй квартиру в&nbsp;Бишкеке от&nbsp;Capstroy KG&nbsp;и&nbsp;MegaCom Акция «Счастливый ключ»: выиграй квартиру в Бишкеке от Capstroy KG и MegaCom
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