Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom

В преддверии Хэллоуина компания MegaCom предоставляет абонентам бесплатный доступ к тарифной опции​ «Ночь без границ»*. Акция действует с 30 октября до 3 ноября включительно.

Пять ночей подряд, с 00:00 до 08:00, пользуйтесь безлимитным объемом интернета, а также совершайте звонки и отправляйте SMS внутри сети MegaCom совершенно бесплатно! Посещайте популярные сайты, соцсети, скачивайте приложения, слушайте любимую музыку, смотрите видеоролики, фильмы и сериалы в высоком качестве вместе с MegaCom.

Подключить ТО «Ночь без границ» можно через USSD-команду *091*1#.

Подробная информация о тарифной опции — на официальном сайте MegaCom.

«Ночь без границ» — это​ максимум скорости, общения и мобильных развлечений!

*С 4 ноября 2020 года абонентская плата за тарифную опцию «Ночь без границ» составит 5 сомов в сутки.

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