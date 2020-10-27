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Бизнес

Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom

Компания MegaCom рада сообщить о вводе новой услуги «WhatsApp в роуминге», которая позволит абонентам, находящимся за пределами Кыргызской Республики, свободно пользоваться популярным мессенджером, всегда оставаясь онлайн, и не тратить время на поиск сети Wi-Fi.

При подключении пакета «WhatsApp в роуминге» индивидуальному предоплатному абоненту, находящемуся в гостевой сети (2G/3G/4G), предоставляется объем интернет-трафика* для использования приложения WhatsApp на сниженной скорости. При этом доступ абонента к другим интернет-ресурсам будет закрыт, соответственно, подключенный пакет не будет израсходован на другие приложения и сайты. Объем трафика зависит от стоимости подключаемого пакета.

Как подключить услугу?

Важно! Несмотря на то что пакет «WhatsApp в роуминге» может быть заранее подключен в домашней сети, фактически он начнет работать только в гостевой сети.

Список доступных гостевых сетей:

Подробнее с условиями подключения услуги можно ознакомиться на официальном сайте MegaCom.

*Шаг округления по интернет-пакетам — 50 Кб. Округление производится в сторону увеличения после окончания каждой сессии.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170996/
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