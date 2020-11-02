Успешная история трансплантации почки в Acıbadem

В клинику Acıbadem все чаще обращаются пациенты с острой или хронической почечной недостаточностью. Сложившаяся ситуация объясняется возрастанием количества заболеваний, которые способствуют их развитию: артериальная гипертензия, диабет, хронический пиелонефрит либо хронический гломерулонефрит, амилоидоз почек, врожденные патологии, злокачественные новообразования. В случае же почечной недостаточности есть только два варианта решения проблемы: гемодиализ («искусственная почка») или трансплантация органа.

Чем грозит почечная недостаточность

При развитии почечной недостаточности в организме происходит нарушение важных для его нормальной жизнедеятельности функций.

С такой проблемой пришлось столкнуться жителю Самарканда Лутфулло Набиеву. Он стал чувствовать, что нарушения в работе почек с каждым днем все сильнее влияют на его состояние. Появилась отечность лица и конечностей, аппетит резко снизился, стал мучить кожный зуд, постоянно было чувство усталости.

Вначале врачу-нефрологу удавалось замедлить процесс развития болезни, но со временем ситуация все больше усугублялась, и в конце концов пришлось прибегнуть к гемодиализу. Проходить процедуру необходимо было часто — несколько раз в неделю, что не давало возможности вести нормальный образ жизни. Так Лутфулло оказался полностью зависим от больницы, в течение трех лет не мог сменить место пребывания, заниматься привычным делом.

Хроническая почечная недостаточность продолжала прогрессировать.

Выход всегда есть

Чувствуя, что ситуация все больше усугубляется, родные Лутфулло стали искать способ помочь близкому человеку. Так как единственным шансом вернуться к нормальной жизни была трансплантация почки, то необходимо было найти специалистов, которые смогут это выполнить.

Как оказалось, их знакомым из Узбекистана уже пришлось столкнуться с подобной проблемой. Решить ее им помогли специалисты клиники Acıbadem.

Процент успешных пересадок в клинике Acıbadem Bursa составляет 95 процентов, в большинстве случаев пациенты с пересаженным органом живут нормальной жизнью, чего нельзя сказать о тех, кто проходит гемодиализ.

Доктор Бюлент Октай объясняет, что донорская почка подбирается по определенным критериям. Согласно действующему в Турции закону о трансплантологии, разрешается семейное донорство, причем супруги относятся к этой категории. Главное, чтобы орган подходил по физиологическим параметрам (к основным из которых относится группа крови — чтобы почка прижилась, она должна совпадать). Причем резус-фактор в этом случае значения не имеет. Не менее важное условие — наличие отрицательной кросс-матч-пробы (cross-match). Врач делает акцент на то, что почка не может долго находиться вне организма, поэтому операция проводится одновременно — орган сразу же пересаживается.

Подобрать донора непросто. Физиологического совпадения недостаточно: донор не должен страдать рядом заболеваний и быть моложе 18 лет. Лутфулло Набиеву повезло — ему свою почку подарил племянник, который по всем параметрам смог стать его донором.

Как все было

Направление на операцию в турецкую клинику Acıbadem Bursa Лутфулло Набиев получил в Ташкенте, где находится представительство лечебного учреждения.

В Стамбуле представитель клиники встретил пациента в аэропорту и доставил к месту назначения. С первых минут Лутфулло ощутил заботу и внимание, которые присутствовали на протяжении всего пребывания. Причем не менее внимательным было отношение и к донору — в Центре трансплантации Acıbadem действует программа по его защите, цель которой не причинить вреда донору, сохранить его здоровье.

Реабилитация проходила под наблюдением врачей — хирурга, диетолога. Соблюдение необходимого режима питания и уход способствовали быстрому выздоровлению.

Сегодня Лутфулло Набиев живет полноценной жизнью. И вместе с родными благодарит доктора Бюлента Октая, который дал ему возможность вновь вернуться в строй.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.