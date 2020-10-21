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Бизнес

MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G

 

Компания MegaCom продолжает планомерную работу над улучшением качества связи и расширением охвата сети по всему Кыргызстану, запуская новые базовые станции и модернизируя оборудование сетей 2G/3G/4G, поскольку высокое качество голосовых услуг и передачи данных является для абонентов MegaCom определяющим фактором.

Проведенная в сентябре 2020 года модернизация станций в Бишкеке, Джалал-Абаде, Караколе, Кара-Суу, Канте, Кара-Балте, Кызыл-Кие, Нарыне, Оше, Токмаке, Узгене и Чолпон-Ате существенно увеличила пропускную способность сети 4G.

В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

  • Гюльстан, Доскана, Пригородное, Таш-Булак, Чеке-Дебе Джалал-Абадской области;
  • Барскоон, Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области;
  • Ак-Таш, Бель-Кыштак, Джаны-Кыштак, Жапалак, Карла Маркса, Кирова, Коммунист, Кызыл-Байрак, Отуз-Адыр, Тогуз-Булак Ошской области;
  • Ак-Джол, Ак-Кудук, Александровка, Ан-Арык, Арал, Арал Ближний, Арал Дальний, Бексе-Джол, Беловодское, Берюлю, Беш-Орюк, Бирдик, Васильевка, Верхневосточное, Виноградное, Военно-Антоновка, Гидростроитель, Дачное, Джайылма, Джал, Джаны-Джер, Достук, Дружба, Ивановка, Кайырма, Калтар, Кара-Сакал, Кен-Булун, Киргшелк, Кош-Коргон, Красная Речка, Крупское, Кунтуу, Лебединовка, Ленинское, Лубяное, Малая Шалта, Маловодное, Милянфан, Молдовановка, Нижневосточное, Новопавловка, Новопокровка, Октябрьское, Онбир-Джылга, Первомайское, Петровка, Плодовое, Полевое, Предтеченка, Привольное, Пригородное, Прогресс, Ровное, Садовое, Сокулук, Сретенка, Талтак, Тар-Суу, Терт-Кель, Торт-Куль, Тош-Булак, Чалдыбар, Четинди, Чолпон, Чон-Джар, Чуй, Чуйское, Шалта Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций MegaCom улучшены 3G-сигналы в Бишкеке, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кок-Жангаке, Кызыл-Кие, Нарыне, Оше, Токмаке, Узгене и Чолпон-Ате, а также в селах:

  • Кичи-Айдаркан, Кожо, Уч-Коргон Баткенской области;
  • Бостери, Кара-Шаар, Оттук Иссык-Кульской области;
  • Алашан, Алтын-Булак, Джайылма, Кирова, Нарай, Орке, Тогуз-Булак Ошской области;
  • Арашан, Гидростроитель, Дружба, Карагай-Булак, Кара-Дебе, Сокулук, Телек Чуйской области.

Модернизированы базовые станции сети 2G в Бишкеке, Джалал-Абаде, Нарыне, Оше и Чолпон-Ате, а также в селах:

  • Кожо, Уч-Коргон Баткенской области;
  • Бостери Иссык-Кульской области;
  • Эмгекчил Нарынской области;
  • Алтын-Булак, Тогуз-Булак Ошской области;
  • Арашан, Карагай-Булак, Кара-Дебе Чуйской области.

С вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах:

  • Боз-Бешик, Кара-Ой, Корумду, Кызыл-Орюк, Орнок, Орто-Орюктю, Саруу, Тамга, Тору-Айгыр, Ырдык Иссык-Кульской области;
  • Ак-Джар, Большевик, Кара-Суу, Семиз-Бель, Тендик Нарынской области;
  • Ботомойнок, Кыргызстан, Сасык-Булак Ошской области;
  • Кара-Дебе, Кызыл-Туу, Национальное, Новое, Панфилова, Токбай, Тюз, Чат-Кель, Иссык-Ата Чуйской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах:

  • Тескей, Чечме Баткенской области;
  • Авлетим, Атана, Байкашка-Терек, Коргон, Тегермен-Сай, Товар-Сай, Чие Джалал-Абадской области;
  • Орто-Орюктю Иссык-Кульской области;
  • Эмгекчил Нарынской области;
  • Сасык-Булак Ошской области.

Также введены в эксплуатацию базовые станции стандарта 2G в селах Достук Баткенской области и Сасык-Булак Ошской области.

Данные о зоне охвата сети доступны в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170185/
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