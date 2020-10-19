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Бизнес

Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24

MegaCom, подтверждая взятый компанией курс на реализацию социальных цифровых проектов, совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики рад сообщить о запуске инновационного сервиса «Запись к врачу», с помощью которого абоненты смогут записаться на прием к медицинскому специалисту в удобное для него время в режиме онлайн — через приложение MEGA24 в своем смартфоне.

Отныне нет необходимости проводить время в очереди в ожидании приема у врача. Чтобы записаться к доктору в государственную поликлинику, к которой вы прикреплены, достаточно выполнить несколько простых шагов:

  • установить либо войти в приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store), перейти в раздел «Портал» и нажать на баннер «Запись к врачу»;
  • далее откроется форма, где необходимо ввести ИНН и номер телефона;
  • выбрать врача, к которому желаете попасть на прием;
  • выбрать дату и время и нажать на кнопку «Записаться».

Готово! Запись к врачу через online-регистратуру прошла успешно!

MegaCom — надежный оператор связи!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/169865/
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