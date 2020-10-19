Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24

MegaCom, подтверждая взятый компанией курс на реализацию социальных цифровых проектов, совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики рад сообщить о запуске инновационного сервиса «Запись к врачу», с помощью которого абоненты смогут записаться на прием к медицинскому специалисту в удобное для него время в режиме онлайн — через приложение MEGA24 в своем смартфоне.

Отныне нет необходимости проводить время в очереди в ожидании приема у врача. Чтобы записаться к доктору в государственную поликлинику, к которой вы прикреплены, достаточно выполнить несколько простых шагов:

установить либо войти в приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store), перейти в раздел «Портал» и нажать на баннер «Запись к врачу»;

(доступно для скачивания в Google Play и App Store), перейти в раздел «Портал» и нажать на баннер «Запись к врачу»; далее откроется форма, где необходимо ввести ИНН и номер телефона;

выбрать врача, к которому желаете попасть на прием;

выбрать дату и время и нажать на кнопку «Записаться».

Готово! Запись к врачу через online-регистратуру прошла успешно!

MegaCom — надежный оператор связи!