ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»

Сегодня, 8 октября, в головном офисе MegaCom состоялась встреча коллектива ЗАО «Альфа Телеком» с председателем Общественного наблюдательного совета Фонда по управлению госимуществом при правительстве Кыргызской Республики Исламбеком Мурсабековым.

В связи со сложившейся вокруг компании ситуацией глава ОНС выразил поддержку сотрудникам оператора мобильной связи MegaCom и представителям добровольных народных дружин, оказывающим поддержку государственному оператору связи, и озвучил ряд важных моментов, касающихся функционирования компании.

«ЗАО «Альфа Телеком» — стратегический объект, обеспечивающий кыргызстанцев связью. В свете последних событий необходимо усилить охрану имущества компании с целью недопущения его захвата деструктивными элементами, — подчеркнул Исламбек Мурсабеков, напомнив о попытках самоуправства со стороны третьих лиц, намеревавшихся объявить себя новым руководством ЗАО. — Призываем правоохранительные органы принять меры по данным фактам мошенничества и самоуправства, чтобы пресечь дальнейшее распространение беззакония по стране».

В своем выступлении председатель ОНС ФУГИ еще раз напомнил, что силовые структуры всячески будут пресекать попытки рейдерских захватов государственной собственности и самовольные назначения на руководящие должности. Данные деяния будут расцениваться как мошенничество и самоуправство, а виновные лица будут привлечены к ответственности согласно нормам законодательства КР.

«В настоящее время любые кадровые решения без согласования руководства Фонда по управлению госимуществом, статс-секретаря ведомства и общественного совета считаются недействительными», — резюмировал Исламбек Мурсабеков.

В ответ на слова поддержки со стороны ФУГИ коллектив ЗАО «Альфа Телеком» проинформировал председателя ОНС, что на данный момент компания MegaCom работает в штатном режиме, строго выполняя возложенные на нее обязательства по оказанию услуг связи населению.