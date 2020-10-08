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Бизнес

MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября

Уважаемые кыргызстанцы, мы чувствуем вину перед абонентами, которые не могли связаться в нужный момент с родными и близкими из-за сбоя в сети MegaCom, произошедшего 5 октября 2020 года, и хотим компенсировать время отсутствия связи.

Компанией MegaCom было принято решение о предоставлении бесплатного доступа к подключению пакета связи, которым сможет воспользоваться каждый абонент в любое удобное время до 8 ноября 2020 года.

В БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ входят: интернет-пакет на 20 ГБ, безлимитные звонки внутри сети и 100 SMS внутри сети на 24 часа с момента подключения.

Подключение доступно по USSD-команде *0510#.

Напомним, технические неполадки были связаны с неожиданно возросшей нагрузкой на сеть, сказавшейся на доступе абонентов MegaCom к услугам связи. В настоящее время специалисты ЗАО «Альфа Телеком» устранили проблемы и полностью восстановили связь.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/168231/
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