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Бизнес

MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины

ЗАО «Альфа Телеком» работает в штатном режиме. В целях оказания населению услуг связи и обеспечения безопасности стратегического объекта, коим является головной офис MegaCom, и его имущества в здание сотового оператора прибыли добровольные народные дружины (ДНД).

6-7 октября третьими лицами были предприняты попытки осуществить захват ЗАО и занять кабинет руководителя компании, однако при поддержке представителей ДНД самоназначенцы покинули здание головного офиса «Альфа Телеком».

Подчеркнем, что исполняющим обязанности генерального директора MegaCom является А.Ш. Суранчиев.  Компания функционирует, осуществляя деятельность в рамках правового поля. В том числе по вопросам, касающимся кадровых назначений топ-менеджмента ЗАО и генерального директора предприятия, решение которых находится в компетенции Фонда по управлению госимуществом КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/168105/
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