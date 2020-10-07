MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга

В социальных сетях сотового оператора обвинили в подключении роуминга абонентам без их согласия и предварительного оповещения.

В свою очередь MegaCom разъяснил, в каких случаях роуминг может подключиться автоматически.

Услуга «Роуминг» бесплатно подключается всем при активации SIM-карты и не имеет абонентской платы. Это сделано для вашего удобства при выезде за границу — вам нет необходимости запоминать и набирать USSD-команды.

Если вы считаете, что столкнулись с нежелательным списанием денег с вашего баланса, связанным со сбоем связи и ошибочными затратами по услуге, просьба обратиться в службу поддержки по номеру *500, которая работает 24/7.

В случае выявления проблемы все средства будут восстановлены на балансе после окончания процедуры проверки.

Для самостоятельного отключения услуги «Роуминг» наберите USSD-команду *155*0#

Хотим напомнить, что вы можете самостоятельно проверить подключенные услуги (*515#) и ваши расходы на номере с помощью мобильного приложения MEGA24 в разделе «Кабинет».