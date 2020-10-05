Бесспорно, все мы хотим здоровой и счастливой жизни для себя и своих близких. Но иногда — счастье в том, чтобы узнать о болезни вовремя. История 28-летней Мелтем Язал — именно о таком счастливом стечении обстоятельств.

Узнала об опухоли случайно

Язал обратилась к неврологу с жалобами на онемение в ноге и по совету врача прошла МРТ-обследование. Его результаты обернулись для девушки настоящей неожиданностью — у нее была обнаружена вестибулярная шваннома (доброкачественная опухоль в области нерва, отвечающего за слух и способность поддерживать равновесие). «Я обратилась в клинику, по сути, случайно. Меня беспокоила нога — но в результате обнаружилась опухоль среднего размера у меня в левом ухе! Я была очень напугана», — вспоминает Язал.

Перспективы были неутешительными: со временем заболевание могло привести к полной потере слуха, постоянному шуму в ушах, проблемам с удержанием равновесия и даже к лицевому параличу. Откладывать лечение было нельзя!

Найти врача, которому доверяешь

Перед тем как приступить к лечению, Язал проконсультировалась у семи разных специалистов. Некоторые из них советовали хирургическое удаление опухоли — но риски такого вмешательства включали в себя возможную потерю слуха и лицевой паралич, даже при условии проведения операции очень опытным хирургом. Поэтому большинство все-таки рекомендовали Gamma Knife.

«Когда я обратилась к профессору Кораю Оздуману в клинике Acıbadem, он объяснил мне все подробно: что означает мой диагноз, какие есть варианты лечения, как все будет происходить, чего ожидать в результате, какие существуют риски, — объясняет свой выбор Язал. — Профессор предложил разбить процедуру на пять сеансов — чтобы максимально защитить слух, при этом воздействуя на опухоль. Такая тактика лечения была возможна только при использовании Gamma Knife ICON. Я доверилась профессору Оздуману и решилась на лечение с использованием Gamma Knife».

Фото Acıbadem. Профессор Корай Оздуман

Жизнь продолжается!

Курс лечения Язал в клинике Acıbadem начался 19 ноября 2018 года. Все пять сеансов прошли настолько удачно, что после последнего, в пятницу, девушка смогла выйти на работу уже в следующий понедельник. Сегодня единственным напоминанием об опухоли в ее жизни служат обязательные ежегодные check-up обследования.

Gamma Knife: эффективно и безопасно

Так что же это за чудо-оборудование, подарившее здоровую жизнь Язал и сотням тысяч других пациентов по всему миру?

Gamma Knife был изобретен шведским нейрохирургом Ларсом Лекселлом — чтобы снизить смертность при операциях на головном мозге, которая на заре развития нейрохирургии, при отсутствии таких уже привычных нам МРТ и компьютерной томографии, составляла около 30 процентов.

«Действие Gamma Knife состоит в очень точном облучении требуемой зоны внутри черепной коробки — при зафиксированном положении головы пациента. При такой высокой прицельности облучения — возможность провести воздействие, не задевая здоровые ткани, возрастает многократно», — объясняет профессор Оздуман, невролог клиники Acıbadem.

Gamma Knife ICON

Преимуществом Gamma Knife ICON является то, что это наиболее щадящий среди всех доступных на сегодняшний день методов облучения. При этом успешность терапии с ICON составляет свыше 90 процентов практически для всех видов опухолей, в лечении которых он применяется.

Пять основных областей применения Gamma Knife:

— разрушение метастазов при лечении злокачественных опухолей легких, груди, почек и толстой кишки;

— лечение доброкачественных опухолей головного мозга;

— лечение врожденных сосудистых патологий мозга;

— лечение функциональных неврологических расстройств, не поддающихся медикаментозному воздействию;

— лечение внутриглазных нарушений и опухолей.

Во многих случаях облучение гамма-лучами стало бескровной и эффективной альтернативной методам оперативного вмешательства, а его самое современное воплощение Gamma Knife ICON — по праву занимает свое место в оснащении ведущих мировых клиник. Узнайте больше о лечении Gamma Knife ICON в Acıbadem на https://acibadem.com.ru/

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.