Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию

Компания MegaCom совместно с ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» продлевают до 31 октября 2020 года совместную акцию «Миллионы подарков от MegaCom». Получайте гарантированные призы при покупке напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite и Bonaqua!

Принять участие в акции может любой абонент MegaCom. Для это достаточно приобрести любой из перечисленных напитков объемом 0,5 литра со специально маркированной крышкой серого цвета. Под крышкой акционной бутылки вы найдете промокод, который необходимо ввести в мобильное приложение Mega24. Чем больше промокодов абонент активирует, тем ценнее становится его гарантированный приз.

Утолите жажду и получите гарантированные призы от MegaCom. Ищите напитки с акционными крышками в магазинах республики!