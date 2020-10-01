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Бизнес

Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования

С начала пандемии COVID-19 почти 2,4 миллиона детей Кыргызстана были вынуждены оставаться дома и перейти на дистанционную форму обучения. Профильным госведомствам была поставлена задача внедрить новые решения, которые помогли бы педагогам, ученикам и детям дошкольного возраста получить свободный доступ к образовательным ресурсам и позволили не прерывать процесс обучения. В особенности это актуально для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые ввиду сложного материального положения и ряда других факторов не всегда могут приобрести современные электронные девайсы либо испытывают проблемы с доступом в интернет.

В целях соблюдения основополагающих прав детей с ОВЗ на получение образования по инициативе Министерства образования и науки КР и при поддержке Европейского союза, в партнерстве с оператором мобильной связи MegaCom реализован проект «Продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане», направленный на поддержку школьников с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша цель — стремиться к системе образования, которая никого не оставит без внимания. Мы хотим содействовать инклюзивному образованию, чтобы все учащиеся, независимо от пола, этнической принадлежности или особенностей здоровья, могли посещать общеобразовательные учреждения и получать знания. В данном проекте особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями, которые в большинстве случаев изолированы и сталкиваются с дискриминацией в социальной среде, которая не соответствует их образовательным потребностям и не учитывает их конституционные права», — отмечает Шарлотт Адриан, глава отдела по сотрудничеству представительства Европейского союза в КР.

В рамках проекта дети с ОВЗ из разных областей Кыргызстана получили необходимые для дистанционного обучения гаджеты. 

По мнению инициаторов проекта, электронные уроки и подключение к инклюзивным формам образования помогут полноценно вовлечь детей, не посещающих школу, в процесс обучения.

Обеспечение детей мобильным интернетом взяла на себя сотовая компания MegaCom, благодаря которой школьники отныне смогут использовать образовательный контент в приложении MEGA24.

«Проект «Продвижение инклюзивного образования в Кыргызстане» призван обеспечить детей с ОВЗ возможностью обучаться дистанционно, — подчеркивает Эмирлан Шайбеков, руководитель департамента маркетинга и стратегического развития ЗАО «Альфа Телеком». — MegaCom как социально ответственная компания выступает координатором проекта и отвечает за его техническую часть, предоставляя детям, испытывающим проблемы со здоровьем, свободный доступ к видеоурокам и другому вспомогательному контенту в приложении MEGA24. Приложение доступно для использования вне зависимости от внесения абонентской платы».

Отметим, что у большинства детей с ОВЗ, не посещающих школы, имеются различные особенности, включая проблемы с восприятием школьного материала и речью. Электронные уроки имеют важное преимущество — обучающиеся могут пересматривать контент множество раз, за счет чего увеличивается их эффективность.

«Традиционная массовая школа не всегда подходит детям с ОВЗ. В этой связи по инициативе Евросоюза в партнерстве со школой «Газпром Кыргызстан» и образовательным центром «Креатив-Таалим» возникла идея разработки мультимедийных уроков и реализации их путем дистанционного обучения, что позволяет сделать образовательный процесс более индивидуализированным, — поясняет Назира Дюшеева, директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогов. — Традиционная массовая школа не всегда подходит детям с ОВЗ. Это связано с инфраструктурой территории и помещений школы, темпом учебы, который может не всегда соответствовать возможностям усвоения учебного материала ребенка с ОВЗ, а также с требованиями программы, которые не всегда коррелируют с возможностями ученика с особенностью здоровья».

Инициаторы и партнеры проекта уверены: использование дистанционных образовательных технологий на различных уровнях приобретает все большую актуальность и позволяет сделать образование доступным и эффективным для детей с ОВЗ. При этом онлайн-школа может подстроиться под запросы такого ребенка и обеспечить максимально комфортные условия для проведения занятий с тем, чтобы дети с особенностями по здоровью могли совмещать учебу в привычной домашней обстановке с восстановительным лечением.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/167131/
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