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Бизнес

MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от имени политических партий

ЗАО «Альфа Телеком» (оператор сотовой связи MegaCom) официально заявляет о непричастности к рассылкам провокационного характера якобы от имени политических партий, затрагивающим честь и достоинство определенных организаций и отдельных лиц.

По данным технических специалистов компании, провокационные SMS-сообщения, якобы распространенные через сеть MegaCom, были разосланы десяткам абонентов с номера, не зарегистрированного в сети оператора, международной компанией, базирующейся за пределами Кыргызской Республики. Подобные SMS-рассылки зачастую осуществляются через специальные приложения, позволяющие сменить имя отправителя.

Вероятно, имеет место провокация со стороны лиц и компаний, заинтересованных в дискредитации ЗАО «Альфа Телеком».

Подчеркиваем, что оператор сотовой связи MegaCom не получал заявок от каких-либо политических партий на осуществление SMS-рассылок. ЗАО «Альфа Телеком» является аполитичной организацией и придерживается этических норм при взаимодействии с абонентами.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/167118/
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