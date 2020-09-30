ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября

Успейте пройти удаленную идентификацию до 1 октября 2020 года и воспользуйтесь расширенными возможностями приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 300 услуг быстро, удобно и безопасно.
При прохождении удаленной идентификации через мобильный кошелек MegaPay абонент получает бесплатный пакет — «БЕЗЛИМИТ на все» на семь дней (звонки и SMS внутри сети и безлимитный интернет).
Как пройти идентификацию:
- необходимо скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play Market или App Store;
- зайти во вкладку «Баланс» и нажать +;
- выбрать раздел «Удаленная идентификация»;
- сфотографировать обе стороны ID-паспорта;
- сфотографировать свое лицо;
- ввести данные ID-паспорта.
Готово!
Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay:
- доступен полный спектр услуг, включая государственные;
- можно обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт»;
- возможность осуществлять переводы денежных средств.
ВНИМАНИЕ! С 1 октября этого года оплата услуг через неидентифицированные кошельки, согласно требованиям Национального банка КР, станет недоступна.
Индивидуальные абоненты могут пройти удаленную идентификацию в приложении MegaPay. Корпоративным абонентам для идентификации мобильного кошелька необходимо обратиться в центры продаж и обслуживания компании MegaCom, предъявив паспорт.