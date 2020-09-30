15:36
USD 79.60
EUR 92.99
RUB 1.00
Бизнес

ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября

Успейте пройти удаленную идентификацию до 1 октября 2020 года и воспользуйтесь расширенными возможностями приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 300 услуг быстро, удобно и безопасно.

При прохождении удаленной идентификации через мобильный кошелек MegaPay абонент получает бесплатный пакет — «БЕЗЛИМИТ на все» на семь дней (звонки и SMS внутри сети и безлимитный интернет).

Как пройти идентификацию:

  • необходимо скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play Market или App Store;
  • зайти во вкладку «Баланс» и нажать +;
  • выбрать раздел «Удаленная идентификация»;
  • сфотографировать обе стороны ID-паспорта;
  • сфотографировать свое лицо;
  • ввести данные ID-паспорта.

Готово!

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay:

  • доступен полный спектр услуг, включая государственные;
  • можно обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт»;
  • возможность осуществлять переводы денежных средств.

ВНИМАНИЕ! С 1 октября этого года оплата услуг через неидентифицированные кошельки, согласно требованиям Национального банка КР, станет недоступна.

Индивидуальные абоненты могут пройти удаленную идентификацию в приложении MegaPay. Корпоративным абонентам для идентификации мобильного кошелька необходимо обратиться в центры продаж и обслуживания компании MegaCom, предъявив паспорт.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166939/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Вместе — к знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей
Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi
Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!
MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!
Новый пакет «СВ 7 Школьный» от MegaCom: учеба и общение — в вашем смартфоне
Популярные новости
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Бизнес
Внимание! Важная информация от&nbsp;Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в&nbsp;MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
30 сентября, среда
15:27
Внимание! Важная информация от Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
15:10
Это опасно. Числу попрошаек на перекрестках Бишкека удивился иностранец
15:10
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
14:33
Выборы-2020. Экс-глава Совбеза обеспокоен обострением ситуации в стране
14:29
В Бишкеке за сутки выявили больше 20 фактов нарушений карантинного режима