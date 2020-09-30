ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября

Успейте пройти удаленную идентификацию до 1 октября 2020 года и воспользуйтесь расширенными возможностями приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 300 услуг быстро, удобно и безопасно.

При прохождении удаленной идентификации через мобильный кошелек MegaPay абонент получает бесплатный пакет — «БЕЗЛИМИТ на все» на семь дней (звонки и SMS внутри сети и безлимитный интернет).

Как пройти идентификацию:

необходимо скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play Market или App Store;

зайти во вкладку «Баланс» и нажать +;

выбрать раздел «Удаленная идентификация»;

сфотографировать обе стороны ID-паспорта;

сфотографировать свое лицо;

ввести данные ID-паспорта.

Готово!

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay:

доступен полный спектр услуг, включая государственные;

можно обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт»;

возможность осуществлять переводы денежных средств.

ВНИМАНИЕ! С 1 октября этого года оплата услуг через неидентифицированные кошельки, согласно требованиям Национального банка КР, станет недоступна.

Индивидуальные абоненты могут пройти удаленную идентификацию в приложении MegaPay. Корпоративным абонентам для идентификации мобильного кошелька необходимо обратиться в центры продаж и обслуживания компании MegaCom, предъявив паспорт.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!