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Бизнес

Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?

Банк KICB готов поддержать малый и средний бизнес: бизнесмены могут получить кредиты без комиссии и льготные кредиты на специальных условиях.

В KICB предприниматели могут получить льготные кредиты.

Льготное кредитование доступно по программе «Финансирование субъектов предпринимательства», реализуемой совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики.

Кто может получить кредит?

В рамках льготного кредитования рассматриваются следующие отрасли:

— туризм;
— легкая промышленность;
— фармацевтическая отрасль и сфера медицины;
— грузовые перевозки;
— стимулирование деятельности производственных и перерабатывающих предприятий, включая агропромышленность;
— обрабатывающая промышленность, в том числе заготовка и первичная обработка сельскохозяйственной продукции;
— сфера образования;
— услуги;
— торговля;
— сельское хозяйство.

Чтобы претендовать на льготные кредиты и займы, компании и частные предприниматели должны соответствовать обязательным требованиям:

— быть резидентом Кыргызской Республики;

— кредит могут получить индивидуальные предприниматели, малые, средние, крупные предприниматели юридические лица, надлежащим образом зарегистрированные во всех государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственную налоговую службу при правительстве Кыргызской Республики и Социальный фонд Кыргызской Республики.

Льготная ставка — это сколько?

Размер и срок кредитования в сомах (возможно рефинансировать имеющийся кредит не более 50% от суммы кредита):


Если Вам не подходит льготный кредит, а деньги на развитие бизнеса нужны, есть смысл обратиться за банковским кредитом для бизнеса:

— низкие процентные ставки от 10 процентов* в сомах;
— оптимальные сроки пользования кредитом от трех месяцев до 10 лет;
— отсутствие скрытых комиссий и бюрократии;
— возможно оформление кредитной линии.

*Эффективная процентная ставка высчитывается индивидуально в зависимости от срока запрошенного кредита и графика погашения кредита

Как получить бизнес-кредит в KICB:

1. Убедитесь, что ваш бизнес подходит под льготный или банковский кредит. Для этого можно проверить информацию по ссылке или позвонив в круглосуточный кол-центр банка: (0312) 62 01 01; (0553) 62 01 01.
2. Подготовьте необходимый пакет документов, который подтвердит, что ваш бизнес соответствует критериям льготных программ: у вас есть доход, оборот и необходимое число сотрудников, а деятельность попадает в число приоритетных отраслей; или подходит для получения банковского кредита.
3. Обратитесь в банк. Сотрудники KICB примут ваши документы для рассмотрения.
4. Дождитесь одобрения и получите кредит или заем по льготной ставке.

Остались вопросы? Сотрудники KICB рады ответить 24/7: (0312) 62 01 01; (0553) 62 01 01.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166832/
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