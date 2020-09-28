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Бизнес

Состоялся адвокатон «Открытый парламент»

Адвокатон «Открытый парламент» объединил на одной площадке представителей медиа и гражданского сектора для создания аналитических материалов о деятельности Жогорку Кенеша. Для работы участники использовали аналитический портал открытых данных Parlament.kg.

Мероприятие состоялось 25 и 26 сентября в формате Zoom-конференции.

Организаторами выступили консалтинговая компания DataLab и ОФ Crossroads Central Asia при поддержке проекта «Сильная парламентская демократия при активном участии граждан», финансируемого правительством Швейцарии и реализуемого ПРООН в Кыргызской Республике. 

Адвокатон состоял из двух блоков: тренинги и работа в командах с менторами. Для участия из 70 заявок были отобраны 30 журналистов и представителей НПО. Участники разделились на пять команд и работали над созданием аналитических материалов в течение двух дней. 

В число спикеров и менторов вошли эксперты из таких сфер, как парламентаризм, парламентская журналистика, а также визуализация и анализ данных.

В завершение адвокатона участники представили аналитические материалы по данным портала, нацеленные на повышение внимания общественности к теме парламентаризма в Кыргызстане. 

***

Портал Parlament.kg создан при поддержке проекта «Сильная парламентская демократия при активном участии граждан», финансируемого правительством Швейцарии и реализуемого ПРООН в Кыргызской Республике.

Мнения, выраженные в этой публикации, необязательно отражают точку зрения правительства Швейцарии, Программы развития Организации Объединенных Наций, ее программ/проектов или правительств. Употребляемые обозначения не означают выражение какого-либо мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории или района, или их границ и не отражают официальную точку зрения указанных организаций.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166705/
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