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Бизнес

Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок

Компания MegaCom подготовила приятный бонус для своих абонентов.

При покупке любого смартфона в салонах связи MegaStore мы дарим 10 ГБ интернета!

Акция действует до 1 января 2021 года в салонах MegaStore по всему Кыргызстану.

Подробнее ознакомиться с условиями акции и ассортиментом товара можно на официальном сайте MegaStore, странице салонов связи в Instagram, а также по телефону (0552) 088 122.

Не хватает на покупку нового смартфона? Не отчаивайся — любой телефон в MegaStore можно купить в рассрочку через следующие банки и микрофинансовые организации: «ДоскредоБанк», «Бакай Банк», «ЭкоИсламикБанк» и «М Булак».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166464/
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