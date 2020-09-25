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Бизнес

Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана

Компания MegaCom запускает акцию! При смене тарифного плана на другой, превышающий действующий по стоимости, каждый абонент гарантированно получит приятные подарки от ЗАО «Альфа Телеком».

Где можно сменить тариф и получить свой подарок?

Акция проводится c 25 сентября по 15 октября 2020 года в восьми центрах продаж и обслуживания компании MegaCom:

  • головной офис MegaCom: ул. Суюмбаева, 123;
  • ТЦ Asia Mall: пр. Ч.Айтматова, 3, 0-й этаж, у входа в гипермаркет «Фрунзе»;
  • ТЦ «Берекет Гранд»: пр. Чуй, 204, СБ, 0-й этаж;
  • ТЦ «Беш-Сары»: ул. Бейшеналиевой, 42;
  • ТЦ «Бишкек Парк»: ул. Киевская, 148, 0-й этаж;
  • ЦПО «Восток-5»: мкр. «Восток-5», пр. Чуй, д. 32б, около ТЦ «Изумруд»;
  • ЦПО «Дордой»: рынок «Дордой», ул. Кожевенная, 15-й проход, конт. 60-61 («Мир обуви»);
  • ЦПО «Манас»: аэропорт «Манас», зона прилета (дата старта акции — 1 октября 2020 года).

В центрах продаж и обслуживания MegaCom абоненты могут получить квалифицированную консультацию специалистов по услугам связи, тарифным планам и сервисам компании.

Ознакомиться с тарифами MegaCom можно на официальном сайте компании.

MegaCom — надежный оператор связи!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166441/
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