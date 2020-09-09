Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по кредитам

Dos Credobank позаботился о том, чтобы каждый кыргызстанец смог встретить осень с теплыми ощущениями, реализовав давно намеченные планы.

Значительно снижены процентные ставки по кредитам для физических и юридических лиц. Появилась отличная возможность оформить кредит на различные цели благодаря акции «Осенний ценопад».

Теперь не нужно ждать и копить длительное время, ведь с помощью акции можно реализовать задуманные планы прямо сейчас. Оформить кредит можно не только быстро и выгодно, но и с пользой: оплатить контракт за обучение ребенка, устроить ремонт, приобрести авто, начать строить дом, прокачать профессиональные навыки, развивать действующий бизнес и не только.

Теперь воплотить в реальность задуманные планы и мечты стало гораздо проще, ведь до 31 октября процентные ставки по кредитам в Dos Credobank значительно снижены и составляют от 16 процентов годовых.

При этом банк сохранит выгодные для клиентов условия кредитования. Это отличный повод, чтобы воспользоваться предложением именно сейчас и получить до 8 миллионов сомов прямо в руки наличными на реализацию любых ваших планов. Удобные для вас сроки финансирования вы выбираете сами — от 3 до 36 месяцев. Кредиты погашаются аннуитетными (равными) платежами. Обеспечение предоставляется по решению кредитного комитета.

Выгодное кредитование доступно уже сегодня во всех филиалах Dos Credobank по Кыргызской Республике.

Условия акции





Для получения кредита необходимы лишь паспорт и документ, подтверждающий ваши доходы (справка о заработной плате за 3-12 месяцев, либо действующий не менее трех месяцев патент).

*Акция не применяется для рефинансирования кредитов и для клиентов с отсрочкой выплаты по кредитам.

Подробную индивидуальную консультацию об акции по кредитам можно получить, позвонив в круглосуточный центр поддержки клиентов по номеру 8686. Звонок с мобильного бесплатный.