Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank

Храните деньги на кобрендинговой карте, получите ее моментально и совершенно бесплатно в офисах продаж и обслуживания мобильных операторов Beeline и О!.

Кобрендинговые платежные карты «Элкарт» — это возможность хранить и накопить сбережения, получая 5 процентов годовых на остаток при среднемесячном остатке не менее 3 тысяч сомов.

Кобрендинговые карты имеют такое же признание, как и другие платежные карты, но ряд преимуществ делают их очень привлекательными:

Не заставим вас ждать: получите платежную карту моментально при наличии паспорта во всех офисах продаж и обслуживания мобильных операторов Beeline и О!. Выпускаем кобрендинговые платежные карты БЕСПЛАТНО. Даем возможность БЕСПЛАТНОГО обслуживания в первый год. Возможность быстрого пополнения платежных карт через кошельки Balance.kg и «О!Деньги», с помощью которых также можно оплатить коммунальные услуги, налоги, интернет и другое. Начисляем процент на остаток денежных средств по карте — 5 процентов годовых на остаток при среднемесячном остатке не менее 3 тысяч сомов. Возможность круглосуточного доступа к своим деньгам через удобное приложение «Элкарт Мобайл». Сохранность денежных средств — возможность блокировки платежной карты при ее утере. Обналичивать денежные средства можно в любом банкомате, принимающем карты «Элкарт». Возможность оплаты покупок в широкой сети магазинов через POS-терминалы.

Кобрендинговые платежные карты «Элкарт» — это продукт Dos Credobank совместно с Beeline и О!, предназначенный для личного пользования физических лиц. Возможности использования данных карт для бизнеса и предпринимательской деятельности не предусмотрено.

*Банк оставляет за собой право на изменение действующих тарифов в зависимости от конъюнктуры рынка и тарифов ЗАО «МПЦ».

Дополнительную информацию вы можете получить по короткому номеру 8686 (звонок с мобильного бесплатный).