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Бизнес

Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников

В рамках развития цифровизации системы образования Dos Credobank поддержал своего партнера Elmektep.kg, оказав финансирование с целью внедрения электронного дневника и журнала среди учебных заведений Кыргызской Республики.

В настоящее время Elmektep.kg сотрудничает с более 500 школами по всей Кыргызской Республике. Услуги электронного дневника включают в себя обучение преподавателей пользованию системой, раздачу информационных материалов родителям, сервисное и техническое сопровождение программного обеспечения, предоставление доступа в личный кабинет преподавателям и родителям, открытие доступа в мобильное приложение родителям.

Пользоваться электронным дневником можно начинать с начала учебного года через:

  • личный кабинет на сайте www.elmektep.kg;
  • мобильное приложение «ЭлМектеп», доступное на Google Play и App Store.

Преимущества электронного дневника для родителей:

  • возможность следить за посещаемостью и успеваемостью ребенка в режиме реального времени;
  • общение с учителями онлайн;
  • просмотр текущих оценок по урокам, расписаний занятий;
  • получение подробных домашних заданий;
  • информирование о предстоящих контрольных работах, экзаменах;
  • возможность быть в курсе новостей и мероприятий школы;
  • определение проблемных тем и трудностей в освоении предметов. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162705/
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