Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников

В рамках развития цифровизации системы образования Dos Credobank поддержал своего партнера Elmektep.kg, оказав финансирование с целью внедрения электронного дневника и журнала среди учебных заведений Кыргызской Республики.
В настоящее время Elmektep.kg сотрудничает с более 500 школами по всей Кыргызской Республике. Услуги электронного дневника включают в себя обучение преподавателей пользованию системой, раздачу информационных материалов родителям, сервисное и техническое сопровождение программного обеспечения, предоставление доступа в личный кабинет преподавателям и родителям, открытие доступа в мобильное приложение родителям.
Пользоваться электронным дневником можно начинать с начала учебного года через:
- личный кабинет на сайте www.elmektep.kg;
- мобильное приложение «ЭлМектеп», доступное на Google Play и App Store.
Преимущества электронного дневника для родителей:
- возможность следить за посещаемостью и успеваемостью ребенка в режиме реального времени;
- общение с учителями онлайн;
- просмотр текущих оценок по урокам, расписаний занятий;
- получение подробных домашних заданий;
- информирование о предстоящих контрольных работах, экзаменах;
- возможность быть в курсе новостей и мероприятий школы;
- определение проблемных тем и трудностей в освоении предметов.