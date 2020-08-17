Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников

В рамках развития цифровизации системы образования Dos Credobank поддержал своего партнера Elmektep.kg, оказав финансирование с целью внедрения электронного дневника и журнала среди учебных заведений Кыргызской Республики.

В настоящее время Elmektep.kg сотрудничает с более 500 школами по всей Кыргызской Республике. Услуги электронного дневника включают в себя обучение преподавателей пользованию системой, раздачу информационных материалов родителям, сервисное и техническое сопровождение программного обеспечения, предоставление доступа в личный кабинет преподавателям и родителям, открытие доступа в мобильное приложение родителям.

Пользоваться электронным дневником можно начинать с начала учебного года через:

личный кабинет на сайте www.elmektep.kg;

мобильное приложение «ЭлМектеп», доступное на Google Play и App Store.

Преимущества электронного дневника для родителей: