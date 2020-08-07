MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране

Мобильный оператор MegaCom по итогам июля 2020 года в рамках активной поддержки учреждений здравоохранения обеспечил бесплатной связью порядка 30 тысяч медицинских работников республики, задействованных в борьбе с COVID-19.

Компания подключила медиков к тарифному плану «Здоровье», предусматривающему бесплатные звонки и SMS внутри сети, а также 40 Гб интернет-трафика (без делений по времени и объемам) и 100 исходящих минут вне сети на 30 дней.

Медработников, являющихся действующими абонентами MegaCom, мобильный оператор перевел на выгодный тариф удаленно. А врачам, пользующимся услугами других операторов связи КР, были выданы новые SIM-карты, подключенные к данному тарифному плану.

«Компания MegaCom рада протянуть руку помощи находящимся на передовой врачам, задействованным в борьбе с COVID-19 в период сложной эпидемиологической ситуации. Жизненно важно, чтобы медики имели возможность оставаться на связи с родными и близкими, а также координировать действия с коллегами, ведь порой простой телефонный звонок может спасти чью-то жизнь», — прокомментировал итоги акции генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

Напомним, ранее компания MegaCom отказалась от расходов на рекламу на радио и ТВ, направив высвободившиеся средства на покупку медицинского оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. В итоге больницам и стационарным учреждениям Кыргызстана были переданы 50 дыхательных кислородных аппаратов. Кроме того, оператор связи обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами, а обсервации — стационарными телефонами.

MegaCom призывает бизнес-сообщество активно содействовать учреждениям здравоохранения в оказании помощи кыргызстанцам в тяжелое для нашей страны время.