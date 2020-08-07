Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank

В целях поддержки мелких предпринимателей, включая частных и индивидуальных, субъектов малого и среднего бизнеса, крупных субъектов бизнеса, чей бизнес пострадал от последствий пандемии коронавируса COVID-19, Dos Credobank совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики реализует государственную программу «Финансирование субъектов предпринимательства».

Льготное кредитование в рамках программы «Финансирование субъектов предпринимательства» будет осуществляться по следующим отраслям:

— туризм, кроме ресторанного бизнеса, за исключением точек общественного питания при туристических объектах (пансионаты, дома отдыха и так далее);

— легкая промышленность (заготовка и переработка, промышленность);

— фармацевтическая промышленность;

— грузовые перевозки;

— стимулирование деятельности производственных и перерабатывающих предприятий (с потенциалом мультипликативного эффекта воздействия на региональную экономику, основанную на кластерном подходе);

— обрабатывающая промышленность, за исключением горнодобывающей промышленности.

— субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим компоненты цифровизации налоговых процедур;

— до 50 процентов от выдаваемой суммы возможно использовать на рефинансирование текущего кредита, если цель текущего кредита соответствует данной программе и заемщиком погашено более 50 процентов от основного долга.

Основные условия предоставления льготных кредитов:

Необходимо быть резидентом Кыргызской Республики. Льготный кредит могут получить предприниматели, зарегистрированные в соответствующих государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственной налоговой службе и в Социальном фонде. Заемщику необходимо иметь положительную кредитную историю до периода пандемии (23 марта 2020 года). Важно отсутствие текущей просроченной задолженности у заемщика. Срок выдачи льготных кредитов: 2−10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов.

Основные параметры кредитов: