Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района

В Кара-Бууринском районе Таласской области предприниматель Мирлан Назарбеков 24 июля передал автомобили скорой помощи центрам семейной медицины сел Кызыл-Адыр и Аманбаева.

Реанимобили от имени мецената передала его мама Умсун Назарбекова.

По словам руководителя ЦСМ Канатбека Ахматбекова, ранее в медицинском учреждении был лишь один реанимобиль. «Сегодня в Кара-Бууринского районе, а именно в селе Кызыл-Адыр, хорошее событие. Этот автомобиль скорой помощи будет служить местному населению. От имени всех медицинских работников хотел бы выразить благодарность Мирлану Назарбекову», — сообщил руководитель ЦСМ.

Аким Кара-Бууринского района Баратбек Сыдыкназаров рассказал, что меценат Мирлан Назарбеков оказывает помощь району с 2015 года, при его содействии удалось достичь хороших результатов. «Один автомобиль передан ЦСМ Кара-Бууринского района, а второй Аманбаевской территориальной больнице. Ранее меценат помог установить трансформатор стоимостью 25 тысяч долларов в селе Уч-Булак. Нуждающимся семьям была выделена мука, масло.

Во все ГСВ на территории района были приобретены кислородные концентраторы. Совсем недавно на проведение ремонтных работ в Кара-Бууринской территориальной больнице меценат выделил еще 200 тысяч сомов. Мирлан Назарбеков оказывает помощь в решении проблем, возникающих на территории района. Мы благодарны предпринимателям, которые в условиях эпидемиологической ситуации оказывают помощь району», — сообщил аким.

Мирлан Назарбеков родился в 1977 году в селе Уч-Булак Кара-Бууринского района. С отличием окончил среднюю школу имени Кирова в селе Кызыл-Адыр. Высшее образование получил по специальности «юрист».

Вместе с супругой воспитывает пятерых детей.

С начала борьбы с коронавирусом меценат оказал помощь на общую сумму 5,5 миллиона сомов.