Поддержка ночного стационара от Dos Credobank

Dos Credobank продолжает оказывать помощь гражданам, которые пострадали от пандемии коронавируса. Так, банк оказал материальную помощь в развертывании обсервации в здании детского спортивного комплекса, расположенного по адресу: город Бишкек, 7-й микрорайон. В настоящее время обсервация функционирует как ночной стационар. Дополнительно Dos Credobank оказывает материальную поддержку по содержанию данного ночного стационара.

Ночной стационар рассчитан на 120 койко-мест, он оснащен 25 кислородными концентраторами, имеется 8 пульсоксиметров. Здесь заболевшие граждане могут получить медицинскую консультацию, а также необходимое лечение в виде капельниц и уколов по назначению врачей. Рядом расположены четыре аптеки, где можно приобрести необходимые лекарственные препараты.

В ночном стационаре работают 8 врачей, 9 медсестер и 3 санитара. Каждую ночь в стационар поступают более 200 обращений.

Dos Credobank взял на себя полную заботу о медицинском персонале. Для медицинских работников ночного стационара предусмотрено проживание в отеле De’mar, с которым банк заключил соответствующий договор на необходимый срок. Предоставляется трехразовое питание: два раза в гостинице и один раз с доставкой в стационар. Выделен специальный микроавтобус для перевозки медицинских работников до стационара и обратно.

По заявкам врачей банком приобретены и переданы ночному стационару средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, необходимые препараты, канцелярские товары и хозяйственные принадлежности.

Отметим, что Dos Credobank берет на себя полную ответственность по выплате заработной платы медицинскому персоналу ночного стационара.

Общая сумма, выделенная на поддержку ночного стационара, составила 1 миллион 679 тысяч 806 сомов.

Dos Credobank, являясь социально ответственным банком, продолжит оказывать всестороннюю поддержку ночному стационару в 7-м микрорайоне в здании ДСК и поддерживать медицинских работников в борьбе с коронавирусной инфекцией.