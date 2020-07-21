Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов

Dos Credobank, являясь социально ответственным банком, приобрел 30 кислородных концентраторов SZ-5BW. В ближайшее время кислородные концентраторы будут переданы в медицинские учреждения по регионам Кыргызской Республики, включая города Ош, Джалал-Абад, Кара-Балта, Токмак, Нарын, Балыкчи и Каракол.

«Учитывая сложившуюся ситуацию в стране в связи с распространением COVID-19 и острой нехваткой лекарств, средств индивидуальной защиты, ИВЛ и кислородных концентраторов, мы не могли оставаться в стороне. Мы постарались найти надежного поставщика в Турции и приобрели 30 кислородных концентраторов. Кислородные концентраторы имеют все сертификаты качества и будут переданы для лечения наших нуждающихся соотечественников в больницы по регионам Кыргызской Республики. В это нелегкое время для всех нас самым важным является оказание посильной помощи и взаимной поддержки», — заявил председатель правления ОАО «Дос-Кредобанк» Данияр Шералиевич Мусабаев.

Также Dos Credobank взял на себя расходы по содержанию ночного стационара в седьмом микрорайоне в здании ДСК, включающие в себя проживание медицинского персонала в гостинице, транспортные услуги, обеспечение трехразовым питанием и выплату заработных плат.

В целом банк уделяет большое значение корпоративно-социальной ответственности. Общая сумма, выделенная на благотворительную помощь и поддержку, направленную на борьбу с COVID-19, составила 2 миллиона 764 тысячи 550 сомов. На этом Dos Credobank не собирается останавливаться и в дальнейшем также планирует оказывать помощь по борьбе с коронавирусом.