11:48
USD 77.54
EUR 88.81
RUB 1.08
Бизнес

Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов

Dos Credobank, являясь социально ответственным банком, приобрел 30 кислородных концентраторов SZ-5BW. В ближайшее время кислородные концентраторы будут переданы в медицинские учреждения по регионам Кыргызской Республики, включая города Ош, Джалал-Абад, Кара-Балта, Токмак, Нарын, Балыкчи и Каракол.

«Учитывая сложившуюся ситуацию в стране в связи с распространением COVID-19 и острой нехваткой лекарств, средств индивидуальной защиты, ИВЛ и кислородных концентраторов, мы не могли оставаться в стороне. Мы постарались найти надежного поставщика в Турции и приобрели 30 кислородных концентраторов. Кислородные концентраторы имеют все сертификаты качества и будут переданы для лечения наших нуждающихся соотечественников в больницы по регионам Кыргызской Республики. В это нелегкое время для всех нас самым важным является оказание посильной помощи и взаимной поддержки», — заявил председатель правления ОАО «Дос-Кредобанк» Данияр Шералиевич Мусабаев.

Также Dos Credobank взял на себя расходы по содержанию ночного стационара в седьмом микрорайоне в здании ДСК, включающие в себя проживание медицинского персонала в гостинице, транспортные услуги, обеспечение трехразовым питанием и выплату заработных плат.

В целом банк уделяет большое значение корпоративно-социальной ответственности. Общая сумма, выделенная на благотворительную помощь и поддержку, направленную на борьбу с COVID-19, составила 2 миллиона 764 тысячи 550 сомов. На этом Dos Credobank не собирается останавливаться и в дальнейшем также планирует оказывать помощь по борьбе с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160139/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Дистанционные услуги Dos Credobank
Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
DCB Market возобновляет работу
Обновленный сайт Dos Credobank
Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Гуманитарная помощь Dos Credobank
Выездные услуги Dos Credobank
Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Рекомендации от Dos Credobank
Популярные новости
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
&laquo;Бакай Банк&raquo; отменил штрафы за&nbsp;просрочку кредитов как минимум до&nbsp;1&nbsp;сентября «Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября
Как получить денежный перевод из&nbsp;России без комиссии на&nbsp;карту &laquo;Бакай Банка&raquo;? Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?
Бизнес
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; передало 10&nbsp;кислородных концентраторов Чаткальскому району ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району
21 июля, вторник
11:42
Данные по выздоровевшим от COVID-19 расходятся. Минздрав «потерял» 167 человек Данные по выздоровевшим от COVID-19 расходятся. Минздра...
11:37
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 июля
11:28
В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 188 кыргызстанцев
11:15
Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
11:07
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения