Компания MegaCom передала 50 дыхательных кислородных аппаратов больницам и стационарным учреждениям Кыргызстана.
Накануне, 11 июля, руководители компании лично презентовали технику медучреждениям столицы и Чуйской области. А сегодня, 12 июля, дыхательные аппараты получили больницы и стационары южных регионов страны.
Вручая оборудование, генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов пожелал медицинским работникам республики крепкого здоровья, сил и терпения и поблагодарил их за вклад в спасение жизней кыргызстанцев.
Дыхательные аппараты были доставлены в центральный офис компании MegaCom 10 июля и распределены, согласно утвержденному списку, по наиболее нуждающимся в поставке концентраторов стационарам и больницам Бишкека, Джалал-Абада, Оша, а также областей КР, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых диагностированы коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония.
Список учреждений, остро нуждающихся в дыхательных кислородных аппаратах, был сформирован региональными отделениями компании MegaCom по результатам проведенного мониторинга.
Ранее компания MegaCom отказалась от рекламы на радио и ТВ, приняв решение направить высвободившиеся средства на покупку необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Также ЗАО «Альфа Телеком» ведет активную работу по подключению медиков, задействованных в борьбе с COVID-19, к бесплатной связи в рамках тарифного плана «Здоровье».
MegaCom призывает бизнес-сообщество активно содействовать учреждениям здравоохранения в оказании помощи кыргызстанцам в тяжелое для нашей республики время.