Дистанционные услуги Dos Credobank

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, Dos Credobank продолжает оказывать банковские услуги населению в своих отделениях с соблюдением всех мер безопасности.

В отделениях банка усилены меры по защите здоровья, установлены антисептические средства, напольные стикеры о соблюдении дистанции в 1,5 метра и обязательном использовании масок. Регулярно проводится дезинфекция помещений.

Для клиентов, у которых возникли трудности с погашением кредитов, предусмотрена возможность предоставления отсрочки. Пересмотр условий по кредитным платежам происходит на основе заявления и рассматривается в индивидуальном порядке по мере поступления. Заявление о пересмотре условий по кредитным платежам можно скачать на сайте банка и отправить на WhatsApp по номеру: +996 501 91 86 86 либо на электронную почту: help@doscredobank.kg вместе с фото паспорта с двух сторон.

Заботясь о здоровье клиентов, мы рекомендуем использовать следующие дистанционные услуги банка:

1. Маркетплейс — онлайн покупки в кредит и в рассрочку с доставкой до дома. Решение по заявке на выдачу кредита/рассрочки кредитный конвейер принимает в течение 1-2 секунд.

2. Веб-сайт банка — возможность оставить онлайн-заявку на выпуск платежной карты «Элкарт», открытие депозита, а также возможность отправки быстрых переводов по системам WesternUnion, Ria, Unistream, Contact, «Золотая корона».

3. Интернет-банкинг: просмотр и контроль остатков денежных средств на своих расчетных счетах, переводы по системам клиринг и гросс.

4. Кобрендинговые карты «Элкарт» — оплата покупок безналичным способом, карты можно получить в пунктах обслуживания Beeline и О!.

5. Дружественная сеть банкоматов — снятие денежных средств через широкую партнерскую сеть банкоматов по всей республике.

6. Приложение «Элкарт Мобайл» — оплата коммунальных услуг, перевод денег по номеру мобильного телефона, погашение кредита, просмотр баланса на расчетном счете.

7. Погашение кредитов — без комиссии — через приложение «Элкарт Мобайл», электронные кошельки Megapay, Balace, O! деньги, без очереди — через платежные терминалы DosCredobank, Quickpay, Pay24, Umai, RSK24.

9. Центр поддержки клиентов (8686) — бесплатные консультации по всем банковским продуктам и услугам с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Звонок с мобильного бесплатный.

10. Служба поддержки DCB Market (9090) — бесплатные консультации по покупкам на маркетплейс с понедельника по воскресенье с 9.00 до 20.00. Звонок с мобильного бесплатный.

Берегите себя и будьте здоровы!