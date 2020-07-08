12:20
USD 77.69
EUR 87.52
RUB 1.08
Бизнес

Дистанционные услуги Dos Credobank

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, Dos Credobank продолжает оказывать банковские услуги населению в своих отделениях с соблюдением всех мер безопасности.

В отделениях банка усилены меры по защите здоровья, установлены антисептические средства, напольные стикеры о соблюдении дистанции в 1,5 метра и обязательном использовании масок. Регулярно проводится дезинфекция помещений.

Для клиентов, у которых возникли трудности с погашением кредитов, предусмотрена возможность предоставления отсрочки. Пересмотр условий по кредитным платежам происходит на основе заявления и рассматривается в индивидуальном порядке по мере поступления. Заявление о пересмотре условий по кредитным платежам можно скачать на сайте банка и отправить на WhatsApp по номеру: +996 501 91 86 86 либо на электронную почту: help@doscredobank.kg вместе с фото паспорта с двух сторон.

Заботясь о здоровье клиентов, мы рекомендуем использовать следующие дистанционные услуги банка:

1. Маркетплейс — онлайн покупки в кредит и в рассрочку с доставкой до дома. Решение по заявке на выдачу кредита/рассрочки кредитный конвейер принимает в течение 1-2 секунд.
2. Веб-сайт банка — возможность оставить онлайн-заявку на выпуск платежной карты «Элкарт», открытие депозита, а также возможность отправки быстрых переводов по системам WesternUnion, Ria, Unistream, Contact, «Золотая корона».
3. Интернет-банкинг: просмотр и контроль остатков денежных средств на своих расчетных счетах, переводы по системам клиринг и гросс.
4. Кобрендинговые карты «Элкарт» — оплата покупок безналичным способом, карты можно получить в пунктах обслуживания Beeline и О!.
5. Дружественная сеть банкоматов — снятие денежных средств через широкую партнерскую сеть банкоматов по всей республике.
6. Приложение «Элкарт Мобайл» — оплата коммунальных услуг, перевод денег по номеру мобильного телефона, погашение кредита, просмотр баланса на расчетном счете.
7. Погашение кредитов — без комиссии — через приложение «Элкарт Мобайл», электронные кошельки Megapay, Balace, O! деньги, без очереди — через платежные терминалы DosCredobank, Quickpay, Pay24, Umai, RSK24.
9. Центр поддержки клиентов (8686) — бесплатные консультации по всем банковским продуктам и услугам с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Звонок с мобильного бесплатный.
10. Служба поддержки DCB Market (9090) — бесплатные консультации по покупкам на маркетплейс с понедельника по воскресенье с 9.00 до 20.00. Звонок с мобильного бесплатный.

Берегите себя и будьте здоровы!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158704/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
DCB Market возобновляет работу
Обновленный сайт Dos Credobank
Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Гуманитарная помощь Dos Credobank
Выездные услуги Dos Credobank
Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Рекомендации от Dos Credobank
Dos Credobank с заботой о клиентах
Популярные новости
MegaCom выделит больницам 50&nbsp;дыхательных аппа&shy;ратов и&nbsp;откажется от&nbsp;рекл&shy;амы MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы
ЭКО: никогда не&nbsp;говори никогда ЭКО: никогда не говори никогда
Сканируй чеки через MegaPay и&nbsp;выиграй кв&shy;артиру на&nbsp;Иссык-Куле Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Бизнес
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
MegaCom отказался от&nbsp;расходов на&nbsp;рекламу в&nbsp;пользу бесплатной связи для медиков MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
8 июля, среда
11:47
Нацбанк приостановил прием ветхих денег и продажу золотых слитков Нацбанк приостановил прием ветхих денег и продажу золот...
11:31
Страшилки про 5G необоснованны. Новой технологии в Кыргызстане нет
11:23
Модель Emporio Armani Бегимай Карыбекова стала волонтером в борьбе c COVID
11:17
Дистанционные услуги Dos Credobank
11:11
Очевидец: К больнице подъехал джип, и выскочили сразу врачи, а для нас мест нет