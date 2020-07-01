Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank

Если вы затеяли ремонт, планируете обновить бытовую технику, приобрести новую мебель, смартфоны, гаджеты, оплатить обучение ребенку, Dos Credobank готов вам помочь в этом.

Оформить кредит до 300 тысяч сомов можно легко и быстро: Не требуется залогового обеспечения. Достаточно одного поручительства для сумм от 100 тысяч сомов. Оформление займет всего один день. Кредит предоставляется на любые цели. Кредит выдается на срок от 3 до 24 месяцев. Погашение кредита — аннуитетным методом.

Кто может получить данный вид кредита?

Физические лица, имеющие стабильный источник доходов, в течение 3-12 месяцев до подачи заявки на кредит, подтвержденной справкой с места работы.

Индивидуальные предприниматели, имеющие стабильный бизнес (необходимо предоставить патент/свидетельство индивидуального предпринимателя, действующий не менее 3 месяцев без перерыва до подачи заявки на получение кредита).

Почему выгодно оформить кредит в DosCredobank, рассказал директор департамента продаж Азизбек Сайпидинов: «Мы понимаем, что в текущих условиях у населения возникает острая необходимость в заемных средствах и стараемся создать удобные условия для наших клиентов, так, мы предоставляем возможность оформить кредит до 300 тысяч сомов беззалогового обеспечения на любые цели. Поручитель необходим только для сумм от 100 тысяч сомов. По суммам заявок до 100 тысяч сомов, если клиент ранее уже брал кредит в нашем банке, поручитель не требуется.

Сокращен срок рассмотрения заявки на получение кредита, и теперь процедура оформления и выдачи занимает всего один день со дня предоставления всего пакета требуемых документов вместо 2-3 дней.

Для получения кредита необходимо всего два документа: паспорт и документ, подтверждающий доход. По поручителю документы аналогичные с оговоркой на семейный статус (если поручитель состоит в браке, потребуется копия свидетельства о браке). Уверен, что клиентам будет интересно наше предложение по утверждению кредитной линии по потребительским кредитам. Это очень удобно для экономии времени на сбор документов, и в случае, если вдруг срочно необходимы денежные средства, вы всегда сможете получить их буквально за 10 минут».

Подробную консультацию по продуктам банка можно получить, позвонив в центр поддержки клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по номеру 8686. Звонок с мобильного бесплатный.