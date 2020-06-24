В Бишкеке прошли соревнования по высокоточной стрельбе

Весенний этап соревнований по высокоточной стрельбе «Снайпинг KG 2020» прошел 20 июня. Событие собрало в спортивно-стрелковом комплексе «Выстрел» 23 стрелка, а также наблюдателей и охотников со всех уголков страны.

В программу соревнований вошли стрельбы на дистанциях от 300 до 600 метров из разных позиций и временным ограничением. Дипломы были разыграны в номинациях «снайпинг охотничий класс» с дистанцией в 300 метров и «снайпинг варминт» с дистанцией 600 метров.

По итогам соревнований в охотничьем классе первое место занял Сергей Зуев, второе — Владимир Приходько и третье место — Айдар Окенов. В классе варминт первое место — Павел Титорев, второе — Владимир Приходько и третье место — Сергей Зуев.

После окончания соревнований директор стрелкового комплекса «Выстрел» Сыргак Кадыралиев и судья мероприятия Владимир Назаров наградили участников дипломами и денежными призами.