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Бизнес

Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank

Dos Credobank для удобства клиентов расширяет локацию своих отделений. Открытие второй сберегательной кассы в микрорайонах способствует расширению доступа населения южной части столицы к банковским услугам высокого качества.

Cегодня, 12 июня, состоялось официальное открытие сберегательной кассы Dos Credobank № 037-07-06 в южной части города, расположенной по адресу: 3-й микрорайон, дом 24, квартира 3, ориентир рынок Орто-Сай (пересечение улиц Суеркулова и Юнусалиева). 

При открытии новой сберегательной кассы были соблюдены все меры безопасности с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Посетители заходили по несколько человек в масках. На входе замеряли температуру и обрабатывали руки антисептическим раствором.

Сберегательная касса Dos Credobank готова встретить постоянных и новых клиентов банка в уютном офисе с красивым, современным и стильным дизайном, выполненным в корпоративном стиле.

«Мы старались создать уютную атмосферу, чтобы клиентам было приятно проводить время, ожидая свою очередь для получения банковских услуг, — делится Адилет Исаев, директор филиала «Берекет». Для удобства посетителей с детьми была создана специальная детская зона, где дети могут спокойно играть или разукрашивать раскраски, пока родители обслуживаются в банке. Дизайн для новой сберкассы был подготовлен в кратчайшие сроки нашими партнерами — компанией MEL, которым мы очень признательны за креативные идеи по новым интерпретациям дизайна нашего офиса.

Нашим постоянным и новым клиентам мы рады предложить полный спектр банковских услуг.

Но самая главная новость для наших вкладчиков – это запуск специальной акцииПервым 20 посетителям сберкассы при открытии депозита в национальной валюте на срок от 12 месяцев мы подарим дополнительные 0,5 процента. Таким образом, годовая процентная ставка составит до 12,5 процента для таких депозитов. И несомненным преимуществом нашего депозита является возможность его пополнения и снятия в пределах накопленных процентов. 

График работы сберкассы без перерывов и выходных, каждый день с 08.30 до 23.00 позволит клиентам получить услуги банка после завершения их рабочего дня. В свою очередь наши сотрудники всегда будут рады помочь в оперативной консультации и предоставлении всех необходимых банковских услуг».

Каждый клиент сберегательной кассы Dos Credobank может воспользоваться услугами банка, такими как:

  • рассчетно-кассовое обслуживание;
  • отправка и получение быстрых денежных переводов;
  • обмен валют;
  • получение кредитов;
  • открытие депозита;
  • консультация об условиях кредитования и других продуктах банка.

Первые посетители сберегательной кассы получили сладкие сюрпризы и сувенирную продукцию на память.

С полным списком отделений банка вы можете ознакомиться по ссылке.

Более подробную информацию можно получить, обратившись в центр поддержки клиентов банка с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 по номеру: 8686. Звонок с мобильного бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155871/
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Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
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