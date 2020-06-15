«Ата Мекен» возьмет не менее 33 мест на выборах-2020

5 июня стало известно о том, что две старейшие партии страны «Ата Мекен» и «Акшумкар» объединились, чтобы тандемом участвовать в предстоящих парламентских выборах-2020. Лидеры политорганизаций Омурбек Текебаев и Темир Сариев подписали соответствующую декларацию.

В новый союз политиков также вошли Жанар Акаев (партия «КЛДП»), Рыскелды Момбеков от группы социал-демократов, Тилек Токтогазиев (общественное движение «Жаны Дем»), Азамат Темиркулов от Коалиции зеленых сил.

Фото из личного архива. Азамат Темиркулов

Азамат Темиркулов сегодня ответил на вопросы 24.kg.

— Я никогда не стремился в политику и предпочитал наблюдать за всем со стороны в качестве политолога. Если бы у нас был эффективный госаппарат и высокопрофессиональные кадры в политике, то я бы предпочел заниматься своими собственными делами, увлечениями и интересами. К сожалению, у нашего государства нет ни того ни другого. Я предлагал много идей развития и проектов нашим госорганам, однако ввиду неэффективности госаппарата, реализовать мало что удалось. Сейчас же переломный период в истории Кыргызстана и всего мира. Мы столкнулись со сложнейшим кризисом в нашей новейшей истории, который может продлиться несколько лет. Сегодня уже никто не может оставаться равнодушным к проблемам госуправления, так как от этого действительно зависит то, как мы сможем пройти этот трудный период. От этого зависит благополучие каждого из нас.

— Почему вы выбрали партию «Ата Мекен»? Это было единственное предложение, которое вам поступило?

— Мне поступило много различных предложений, среди которых были и весьма заманчивые. Но как политолог, давно изучающий политические партии Кыргызстана и имеющий о них профессиональное представление, в однодневки идти для меня было однозначно неприемлемо. В них нет настоящих идей, их цель только занять места в парламенте.

А «Ата Мекен» — это самая старая партия, имеющая свою идеологию, устоявшуюся, закаленную в политических боях команду и свой верный электорат. Азамат Темиркулов

Поэтому шансы у этой партии очень высоки. Это подтверждает опрос Международного республиканского института, опубликованный в январе 2020 года, где на вопрос: если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали, 10 процентов респондентов ответили: «Ата Мекен». Кроме того, электорат СДПК по своим политическим взглядам близок к социалистам, а учитывая, что СДПК претерпел серьезные изменения, то часть этого электората, несомненно, проголосует за «Ата Мекен».

К этому надо еще прибавить электорат партии «Акшумкар». Более того, обновленный «Ата Мекен» с молодыми популярными политиками однозначно привлечет к себе дополнительно еще и новый электорат. Таким образом, можно смело утверждать, что если выборы пройдут честно и справедливо, то «Ата Мекен» займет одну из доминирующих позиций в новом парламенте.

Для меня власть не является самоцелью, только средством для реализации моих идей. А реализовать идеи можно только с единомышленниками, которые их разделяют.

— Какое место в списке вы занимаете?

В 2018 году я опубликовал свою концепцию естественного развития Кыргызстана «Мурас», где изложил свое видение развития нашей страны на основе бережного отношения к окружающей среде. В рамках нашего альянса я решил сконцентрироваться на разработке программы и включения в нее моих идей по зеленой экономике из концепции «Мурас».

Несмотря на то что я являюсь одной из сторон договора нашего альянса, не занимаю первые места в списке и выбрал себе символическое 33-е место. Не переживайте, в этих 30 местах почти одна молодежь и новые лица, именно поэтому я смело выбрал себе этот номер. Почему 33? Потому что, по моим подсчетам, это самый минимум мест, который мы возьмем. Если выборы будут честными и справедливыми, то мы можем взять намного больше голосов.

На своем примере хочу продемонстрировать, что в «Жаны дем» идут те, для кого власть не является самоцелью.

«Жаны дем» — это не только новые лица в политике, но и новое отношение к власти, спокойное и не фанатичное. Власть, это не та ценность, за которую надо бороться любой ценой. Азамат Темиркулов.

Новое поколение политиков «Ата Мекен Жаны дем» борется за свои идеи и идеалы. Именно такого отношения к власти мы ждем от наших конкурентов и от всех следующих поколений политиков Кыргызстана.

— Многие альянсы, созданные до выборов, не дотянули до них и разрушились. Не постигнет ли такая же участь и ваш альянс?

— Это касается тех альянсов, которые не имеют своей идеологии, в которых люди объединились не вокруг идеи, а вокруг своих меркантильных интересов. Целью таких альянсов является простое достижение власти, а не реализация своих идей и достижение своих идеалов. Такие альянсы легко разрушаются под негативным воздействием множества амбициозных эго, стремящихся во власть. Наш же альянс объединяет не множество амбициозных эго, а общая идея, общее дело по улучшению нашей страны. Для нас власть — это лишь средство для достижения нашей общей цели по реформированию государственного устройства. Мы стремимся не к удовлетворению своих личных амбиций, а к реализации своих идей и достижению своих идеалов. Именно поэтому наш альянс крепок и нерушим. Мы не только дотянем до выборов, мы их выиграем, пройдем в Жогорку Кенеш и реализуем все намеченные планы.