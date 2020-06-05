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Бизнес

У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку

Представитель Сыймыка Жапыкеева отозвал ходатайство о проверке анкетных данных родственников депутата Кубанычбека Жумалиева и его супруги Розы Амановой. Об итогах заседания суда Ленинского района Бишкека 4 июня рассказал адвокат Жумалиева Бактыбек Жумашев.

По его словам, адвокат Жапыкеева подал ходатайство в суд об установлении анкетных данных родственников Жумалиева. Однако Жумашев отметил, что иск о защите чести и достоинства подавал Жумалиев и его родственники к заявлению в суд не имеют отношения. Защитник Жапыкеева отозвал свое ходатайство, не дожидаясь решения суда по нему.

Кроме того, как отметил Жумашев, представители Сыймыка Жапыкеева признали, что Жумалиев не владеет $2,5 миллиарда.

«Представители Сыймыка Жапыкеева высказались, что у Кубанычбека Жумалиева нет $2,5 миллиарда. Я считаю, что оппоненты понимают, что информация, размещенная в соцсетях, о «громадном» состоянии Жумалиева не соответствует действительности», — отметил адвокат.

Защитник Жумалиева также напомнил, что он не имеет налоговых задолженностей в бюджет. Ранее адвокат подавал запрос в Государственную налоговую службу, где подтвердили об отсутствии задолженности по налогам. Официальный ответ ведомства был приобщен к судебному делу.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155015/
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