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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кубанычбека Жумалиева вернули из частной клиники в СИЗО ГКНБ

Депутата парламента Кубанычбека Жумалиева возвратили из частной клиники в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

Уточняется, что после продолжительной госпитализации в клинике «Бикард» заключенный вернулся в СИЗО ГКНБ.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Ранее сообщалось, что у Жумалиева выявили болезнь сердечно-сосудистой системы и он был этапирован в клинику «Бикард».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187997/
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