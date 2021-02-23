Глава ГКНБ обвинил адвоката Кубанычбека Жумалиева в искажении информации

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал уголовное дело, возбужденное в отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. Он обвинил адвоката Бактыбека Жумашева во лжи.

По словам главы ГКНБ, представитель защиты нардепа озвучил неправильную информацию об имуществе Кубанычбека Жумалиева.

«Я говорил правду и еще скажу одну вещь о том, что он — Жумалиев — один участок (земли. — Прим. 24.kg) купил за 17 тысяч сомов, а продал за 185 миллионов сомов по сегодняшнему курсу и никаких налогов не платил. Что на это скажете», — сказал Камчыбек Ташиев.

«Коррупционер он и есть коррупционер. Теперь он все наворованное вернет государству. Мы его по закону заставим», — резюмировал глава ГКНБ.

Депутат был арестован решением суда по подозрению в коррупции.

Другой адвокат Жумалиева предоставлял журналистам другую информацию.

«Кубанычбек Жумалиев обвиняется в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Мой подзащитный для этого якобы оказал давление на каких-то чиновников», — сказал Жыргалбек Бабаев.