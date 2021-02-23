09:28
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Глава ГКНБ обвинил адвоката Кубанычбека Жумалиева в искажении информации

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал уголовное дело, возбужденное в отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. Он обвинил адвоката Бактыбека Жумашева во лжи.

По словам главы ГКНБ, представитель защиты нардепа озвучил неправильную информацию об имуществе Кубанычбека Жумалиева.

«Я говорил правду и еще скажу одну вещь о том, что он — Жумалиев — один участок (земли. — Прим. 24.kg) купил за 17 тысяч сомов, а продал за 185 миллионов сомов по сегодняшнему курсу и никаких налогов не платил. Что на это скажете», — сказал Камчыбек Ташиев.

«Коррупционер он и есть коррупционер. Теперь он все наворованное вернет государству. Мы его по закону заставим», — резюмировал глава ГКНБ.

Депутат был арестован решением суда по подозрению в коррупции.

Другой адвокат Жумалиева предоставлял журналистам другую информацию.

«Кубанычбек Жумалиев обвиняется в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Мой подзащитный для этого якобы оказал давление на каких-то чиновников», — сказал Жыргалбек Бабаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184352/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев и Улан Ниязбеков получили генеральские звания
В МВД ответили на обвинения адвокатов Эмира Чукуева
Митинг за Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг
Многочисленные нарушения и коррупцию выявили на ТЭЦ города Ош
Еще слаб. У главы ГКНБ закружилась голова, но он продолжил встречу с баткенцами
Камчыбек Ташиев обещает установить ограждения на 150 километрах госграницы
Из Германии в Баткен. Глава ГКНБ встретится с жителями приграничного села Ак-Сай
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев завтра вернется в Кыргызстан
Дело таможенников. Почти всех обвиняемых суд отпустил под домашний арест
Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом
Популярные новости
Что Садыр Жапаров намерен обсудить с&nbsp;Владимиром Путиным? Интервью с&nbsp;главой МИД Что Садыр Жапаров намерен обсудить с Владимиром Путиным? Интервью с главой МИД
Митинг за&nbsp;Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг Митинг за Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг
К&nbsp;третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав К третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав
Сапар Исаков нашелся. Он&nbsp;опубликовал пост в&nbsp;социальных сетях Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
23 февраля, вторник
09:27
В прошлом году на развитие культуры на Иссык-Куле выделили 15 миллионов сомов В прошлом году на развитие культуры на Иссык-Куле выдел...
09:19
Садыр Жапаров поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
09:10
Глава ГКНБ обвинил адвоката Кубанычбека Жумалиева в искажении информации
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 23 февраля 1974 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 февраля, понедельник
23:56
В Бишкеке заканчивают ремонт в двух больницах за счет Всемирного банка
23:12
Астероид размером со стадион приближается к Земле
22:57
Камчыбек Ташиев и Улан Ниязбеков получили генеральские звания
22:38
Матери-одиночки и инвалиды просят помочь с ремонтом. У них затопило квартиры