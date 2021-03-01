Бишкекский горсуд оставил депутата Кубанычбека Жумалиева под стражей

Бишкекский горсуд оставил депутата парламента Кубанычбека Жумалиева под стражей. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, Кубанычбек Жумалиев будет находиться в СИЗО ГКНБ до апреля. «Таким образом, вторая инстанция не удовлетворила апелляционное заявление защиты об изменении ему меры пресечения на домашний арест. При этом суд не учел, что обвинение до сих пор не указало сумму ущерба. Но это абсурд: в уведомлении о подозрении указано, что мой подзащитный нанес ущерб, а размера нет», — уточнил юрист.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев обвиняется в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность.

По решению Первомайского районного суда Бишкека в феврале Кубанычбек Жумалиев водворен в СИЗО на два месяца.