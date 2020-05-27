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Бизнес

DCB Market возобновляет работу

Dos Credobank спешит порадовать жителей города Бишкека и сообщить о возобновлении работы маркетплейса DCB Market.

DCB Market — это онлайн-площадка с большим ассортиментом товаров, где каждый желающий может легко найти смартфоны, планшеты, гаджеты, крупную и мелкую бытовую технику, товары для активного отдыха и не только. Ассортимент товаров постоянно увеличивается. Вы можете сравнить ценовые предложения продавцов и выбрать приглянувшийся товар.

Главное преимущество продукта для клиентов банка — это рассмотрение заявки на приобретение необходимого товара за считанные минуты в рассрочку или кредит при недостаточности собственных денежных средств.

Каждому клиенту открывается кредитная линия в зависимости от получаемого дохода, что обеспечит возможность приобретать несколько товаров.

Теперь клиенты могут оформить товары в рассрочку или кредит не выходя из дома. Кредитные специалисты банка приедут со всеми необходимыми документами к вам домой в пределах Бишкека. Также продавцами на маркете предусмотрена доставка товаров.

Вы легко можете оставить заявку, для этого достаточно:

1. Зайти на сайт https://www.dcb.kg/market/.
2. Выбрать понравившийся товар из ассортимента маркетплейса.
3. Выбрать продавца и срок оформления кредита или рассрочки от 3 до 12 месяцев.
4. Оставить заявку и дождаться связи со специалистом банка.

Для покупателей маркетплейса возобновлена акция: купите любой товар на маркетплейсе стоимостью от 10 000 сомов и выше и получите в подарок 500 сомов на баланс вашего телефона! 

Акция действует для всех операторов сотовой связи. Зачисление на баланс телефона проводится в будние дни. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153932/
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