MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери

В преддверии Международного дня матери генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов поздравил с праздником соотечественниц, проживающих в Бишкеке.

Первой букет цветов, комплект сувенирной продукции и праздничный торт от MegaCom получила Батма Эстебесова — мать нескольких детей, на протяжении 14 лет является преданным абонентом сотового оператора. В начале апреля 2006 года она приобрела SIM-карту MegaCom и по сей день успешно пользуется услугами компании.

В ответ на поздравление от имени генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Акылбека Жамангулова Батма Эстебесова выразила слова благодарности сотовому оператору MegaCom за оказанное внимание, плодотворную работу и высокое качество связи.

Руководитель компании MegaCom также оказал поддержку многодетным матерям, проживающим в жилмассивах столицы. Список адресатов предоставило Управление социальной защиты Первомайской райадминистрации при мэрии города Бишкека.

«Наши мамы — хранительницы очага, дарящие жизнь, поэтому нам важно уделить внимание соотечественницам, поддержать добрым словом и скромными подарками в преддверии праздника, — отметил гендиректор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

Матери — символ жизни, олицетворение доброты и заботы. Они закладывают будущее нашего государства. И наша цель — постараться помочь им в этом. Гендиректор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов

Помощь от MegaCom получила мать семерых детей Гульмира, медсестра с 35-летним стажем, по воле случая оставшаяся без работы. Акылбек Жамангулов вручил ей продуктовый набор, букет цветов, торт и 10 тысяч сомов в виде финансовой поддержки от имени компании. Аналогичную помощь получили безработная многодетная мать Салима и инвалид II группы Токтобубу, воспитывающая восьмерых детей. Основную часть средств, которые зарабатывает мать-героиня, она тратит на приобретение медикаментов.

«Мы высоко ценим внимание, оказанное нам в преддверии Международного дня матери, — отметила Токтобубу в беседе с представителями сотового оператора. — Благодарим MegaCom за финансовую и продуктовую помощь, которая пришлась весьма кстати в связи с действующим в Бишкеке карантином».

Ранее продуктовые наборы и SIM-карты MegaCom в целях поддержки населения в период сложной эпидемиологической ситуации получили более 6 тысяч семей из Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей.