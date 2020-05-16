15:07
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Бизнес

MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери

В преддверии Международного дня матери генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов поздравил с праздником соотечественниц, проживающих в Бишкеке.

Первой букет цветов, комплект сувенирной продукции и праздничный торт от MegaCom получила Батма Эстебесова — мать нескольких детей, на протяжении 14 лет является преданным абонентом сотового оператора. В начале апреля 2006 года она приобрела SIM-карту MegaCom и по сей день успешно пользуется услугами компании.

В ответ на поздравление от имени генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Акылбека Жамангулова Батма Эстебесова выразила слова благодарности сотовому оператору MegaCom за оказанное внимание, плодотворную работу и высокое качество связи.

Руководитель компании MegaCom также оказал поддержку многодетным матерям, проживающим в жилмассивах столицы. Список адресатов предоставило Управление социальной защиты Первомайской райадминистрации при мэрии города Бишкека.

«Наши мамы — хранительницы очага, дарящие жизнь, поэтому нам важно уделить внимание соотечественницам, поддержать добрым словом и скромными подарками в преддверии праздника, — отметил гендиректор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

Матери — символ жизни, олицетворение доброты и заботы. Они закладывают будущее нашего государства. И наша цель — постараться помочь им в этом.  

Гендиректор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов

Помощь от MegaCom получила мать семерых детей Гульмира, медсестра с 35-летним стажем, по воле случая оставшаяся без работы. Акылбек Жамангулов вручил ей продуктовый набор, букет цветов, торт и 10 тысяч сомов в виде финансовой поддержки от имени компании. Аналогичную помощь получили безработная многодетная мать Салима и инвалид II группы Токтобубу, воспитывающая восьмерых детей. Основную часть средств, которые зарабатывает мать-героиня, она тратит на приобретение медикаментов.

«Мы высоко ценим внимание, оказанное нам в преддверии Международного дня матери, — отметила Токтобубу в беседе с представителями сотового оператора. — Благодарим MegaCom за финансовую и продуктовую помощь, которая пришлась весьма кстати в связи с действующим в Бишкеке карантином».

Ранее продуктовые наборы и SIM-карты MegaCom в целях поддержки населения в период сложной эпидемиологической ситуации получили более 6 тысяч семей из Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152977/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom увеличивает мощности и охват сети 4G
Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
Акция «Великая Победа»! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с 9 Мая
Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Месяц бесплатного интернета и онлайн-календарь Орозо в приложении Mega24
Популярные новости
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Бизнес
MegaCom поздравил кыргызстанок с&nbsp;Международным днем матери MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ! O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ!
MegaCom увеличивает мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощности и охват сети 4G
16 мая, суббота
15:00
Женщина-пограничник. Разия Осорова о том, как защищает родные земли в Баткене Женщина-пограничник. Разия Осорова о том, как защищает...
14:51
За заражение коллег медиков и милиционеров могут привлечь к ответственности
14:45
MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери
14:19
Мэр Нарына рассказал о заболевших коронавирусом жителях региона
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 16 мая. Сколько денег семья тратит на еду