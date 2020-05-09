Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы

В этом году юбилей — 75 лет Великой Победе — это такой же юбилей и для ветеранов, юбилей их подвигов и победы. С годами их становится меньше, и они все больше нуждаются в заботе и внимании. Сотрудники Dos Credobank в канун великого праздника посетили ветеранов ВОВ, выразили слова благодарности за их отвагу и героизм. Не оставив без внимания, ветеранам вручили денежные презенты.

В поздравлении приняли участие все отделения Dos Credobank по всей республике: Центральный филиал, Берекет, Кара-Балта, Токмак, Балыкчи, Талас, Ош и Джалал-Абад.

Вечная память и слава героям! Никто не забыт, ничто не забыто!