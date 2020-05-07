Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV

Мы все так соскучились по спортивным событиям на мировой арене! Наконец, этот день настал...

После небольшой паузы UFC возвращается с турниром UFC 249, где в главном бою вечера Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за временный пояс чемпиона UFC в легком весе. Трансляция запланирована на утро 10 мая и начнется в 08:00 по бишкекскому времени.

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Вас ждет самое ожидаемое событие в ММА на сегодняшний день! Тони Фергюсони Джастин Гэтжи — два ярчайших бойца и главные претенденты на победу в легком весе. У Фергюсона и Гэтжи 39 досрочных побед на двоих и 17 бонусов за лучший бой/лучшее выступление вечера. В со-главном бою вечера бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз попробует отобрать пояс у действующего короля этого дивизиона Генри Сехудо.

В соответствии с ограничениями на проведение публичных мероприятий в связи с COVID-19 мероприятие будет проходить без зрителей.