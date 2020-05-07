18:09
USD 78.86
EUR 85.18
RUB 1.07
Бизнес

Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV

Мы все так соскучились по спортивным событиям на мировой арене! Наконец, этот день настал...

После небольшой паузы UFC возвращается с турниром UFC 249, где в главном бою вечера Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за временный пояс чемпиона UFC в легком весе. Трансляция запланирована на утро 10 мая и начнется в 08:00 по бишкекскому времени.

Все поединки на территории Кыргызстана покажет UFC ТВ эксклюзивно в приложении O!TV.

Подключайте услугу «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день.

Вас ждет самое ожидаемое событие в ММА на сегодняшний день! Тони Фергюсони Джастин Гэтжи — два ярчайших бойца и главные претенденты на победу в легком весе. У Фергюсона и Гэтжи 39 досрочных побед на двоих и 17 бонусов за лучший бой/лучшее выступление вечера. В со-главном бою вечера бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз попробует отобрать пояс у действующего короля этого дивизиона Генри Сехудо.

В соответствии с ограничениями на проведение публичных мероприятий в связи с COVID-19 мероприятие будет проходить без зрителей.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152139/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Как бесплатно получить сразу 10 гигабайт интернета? Рассказываем
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
Бесплатный доступ к обучающим материалам в приложении «Мой О!»
О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на «ЯКласс» для всех учеников, учителей и студентов
Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
«ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Электронные маршрутные листы теперь доступны в приложении «Мой О!»
Популярные новости
Акция продлена! Бесплатные разговоры по&nbsp;Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Как бесплатно получить сразу 10&nbsp;гигабайт интернета? Рассказываем Как бесплатно получить сразу 10 гигабайт интернета? Рассказываем
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
Акция &laquo;Великая Победа&raquo;! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с&nbsp;9&nbsp;Мая Акция «Великая Победа»! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с 9 Мая
Бизнес
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
MegaCom проведет онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении Mega24 MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
7 мая, четверг
18:06
Стрельба в Арашане. Потерпевшие написали встречное заявление Стрельба в Арашане. Потерпевшие написали встречное заяв...
17:53
Большинство читателей 24.kg считает действия властей в режиме ЧП неоправданными
17:39
Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
17:23
В Бишкеке из стационаров выписывают пациентов. Разместят больных пневмонией
17:04
Специалисты сделали неутешительный вывод о состоянии здоровья найденного барса