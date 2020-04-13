11:24
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Бизнес

Выездные услуги Dos Credobank

В связи с введением чрезвычайного положения в отдельных регионах Кыргызской Республики в целях предупреждения распространения COVID-19 жители, соблюдая карантин, находятся дома и имеют ограниченные возможности передвижения.

Однако необходимость в банковских услугах, таких как отправка и получение быстрых денежных переводов, получение пенсий, социальных пособий, остается востребованной. Посещение банкоматов для обналичивания денежных средств с карт становится неудобным для жителей жилмассивов и новостроек из-за своего дальнего расположения.

Учитывая данные потребности, Dos Credobank организовал выездные банковские услуги жителям жилмассива «Ак-Орго» с 10 апреля.

Выездной мобильный банк будет приезжать до 15 апреля. Его местонахождение: улица Омуракунова, 60, пересекает улица Ашар, рядом с рестораном «Ак-Орго».

Время предоставления услуг: с 10.00 до 16.00.

Жители жилмассива «Ак-Орго» смогут получить следующие услуги:

  1. Выдача пенсий и заработных плат с карт «Элкарт».
  2. Отправка и выдача денежных переводов по таким системам, как «Аманат», «Береке», «Юнистрим», «Маниграм», «Вестерн Юнион», «Фастер», «Золотая корона», «Контакт», РИА.
  3. Погашение кредитов.
  4. Обналичивание денежных средств с карт «Элкарт».

Подробности графика и маршрута выездного мобильного банка можно найти на официальном сайте: www.dcb.kg.

При получении банковских услуг в выездном автомобиле Dos Credobank жители жилмассива могут не переживать за безопасность своего здоровья, так как сотрудники соблюдают все меры безопасности и используют маски, защитные костюмы. Дополнительно выездной автомобиль проходит тщательную обработку перед выездом, имеются антисептические средства для обработки рук.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149928/
просмотров: 411
Версия для печати
Материалы по теме
Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Рекомендации от Dos Credobank
Dos Credobank с заботой о клиентах
Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Популярные новости
КФС и&nbsp;игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Бизнес
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; оказало финансовую помощь медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам
Выездные услуги Dos Credobank Выездные услуги Dos Credobank
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
13 апреля, понедельник
11:08
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь м...
11:04
Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
11:00
В Кыргызстане 11 больных коронавирусом в тяжелом состоянии
11:00
Цифра дня. Почти 25 тысяч тестов на коронавирус сделано в Кыргызстане в апреле
10:59
Зараженные коронавирусом медики: некоторые кашляют с кровью