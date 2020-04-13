Выездные услуги Dos Credobank

В связи с введением чрезвычайного положения в отдельных регионах Кыргызской Республики в целях предупреждения распространения COVID-19 жители, соблюдая карантин, находятся дома и имеют ограниченные возможности передвижения.

Однако необходимость в банковских услугах, таких как отправка и получение быстрых денежных переводов, получение пенсий, социальных пособий, остается востребованной. Посещение банкоматов для обналичивания денежных средств с карт становится неудобным для жителей жилмассивов и новостроек из-за своего дальнего расположения.

Учитывая данные потребности, Dos Credobank организовал выездные банковские услуги жителям жилмассива «Ак-Орго» с 10 апреля.

Выездной мобильный банк будет приезжать до 15 апреля. Его местонахождение: улица Омуракунова, 60, пересекает улица Ашар, рядом с рестораном «Ак-Орго».

Время предоставления услуг: с 10.00 до 16.00.

Жители жилмассива «Ак-Орго» смогут получить следующие услуги:

Выдача пенсий и заработных плат с карт «Элкарт». Отправка и выдача денежных переводов по таким системам, как «Аманат», «Береке», «Юнистрим», «Маниграм», «Вестерн Юнион», «Фастер», «Золотая корона», «Контакт», РИА. Погашение кредитов. Обналичивание денежных средств с карт «Элкарт».

Подробности графика и маршрута выездного мобильного банка можно найти на официальном сайте: www.dcb.kg.

При получении банковских услуг в выездном автомобиле Dos Credobank жители жилмассива могут не переживать за безопасность своего здоровья, так как сотрудники соблюдают все меры безопасности и используют маски, защитные костюмы. Дополнительно выездной автомобиль проходит тщательную обработку перед выездом, имеются антисептические средства для обработки рук.