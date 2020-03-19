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Бизнес

Чем занять всю семью во время карантина?

Если вы попали в карантин из-за коронавируса или же планируете уйти на добровольную самоизоляцию, но не можете смириться с ролью невольного домоседа — не унывайте. На помощь спешит старый добрый телевизор, который сделает заточение увлекательным и полезным.

Подключите aitv network и две недели вы будете смотреть более 120 каналов совершенно бесплатно.

Ваши маленькие непоседы будут вам бесконечно благодарны! Наши детские каналы («Мульт», «Карусель» и другие) перенесут вас в сказочные страны, мир волшебных героев и удивительных приключений. Как иногда бывает приятно отвлечься от повседневной рутины и с головой окунуться в атмосферу праздника, добра и веселья! Именно поэтому детские мультфильмы любят смотреть люди всех возрастов.

Способов познавать окружающий мир и учиться чему-то новому огромное множество. Один из простых — просматривать интересные образовательные передачи на познавательных каналах («Моя планета» и других). Вы узнаете об удивительных открытиях, совершенных человеком, разнообразии растительного и животного мира, тайнах природы и космоса, загадочных явлениях, истории знаменитых преступлений, жизни великих людей мира.

В эфире aitv network международные, финансовые и экономические новости со всего мира, а также обзор событий, происходящих в нашей стране и в отдельных ее регионах.

Без музыки людям было бы тяжело проявить свои эмоции и чувства, грустить и веселиться, отмечать праздники и поздравлять близких. Поэтому наши музыкальные каналы («Жара», RU.TV и другие) пользуются колоссальным спросом. Особенно популярны телевизионные викторины, марафоны и хит-парады, где ежедневно определяются победители — как со стороны зрителей, так и певцов, певиц. Любители изредка послушать песни или знакомые мелодии наравне с опытными меломанами найдут у нас телеканал по душе. Известные исполнители со всего мира порадуют вас давними хитами и новыми синглами, красочными видеоклипами и незабываемыми выступлениями.

А самое главное, мы соблюдаем все меры предосторожности — наши сотрудники при установке оборудования носят маски и дезинфицируют руки и рабочие поверхности. Мы серьезно относимся к угрозе здоровью наших абонентов и сотрудников.

Оставить заявку вы можете по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.


Лицензия ГАС КР 15-1314.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146973/
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