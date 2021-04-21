От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц

В ближайшие дни нам прогнозируют плохую погоду. А что может быть лучше, чем устроиться всей семьей поудобнее дома на диване, ощутить атмосферу уюта и тепла и, попивая горячий чай, посмотреть любимую передачу, спортивные состязания или позитивный фильм.
Телевидение aitv network это:
- интересные познавательные и документальные передачи;
- фильмы для всей семьи;
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- главные футбольные баталии Европы;
- детские каналы.
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