От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц

В ближайшие дни нам прогнозируют плохую погоду. А что может быть лучше, чем устроиться всей семьей поудобнее дома на диване, ощутить атмосферу уюта и тепла и, попивая горячий чай, посмотреть любимую передачу, спортивные состязания или позитивный фильм.

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