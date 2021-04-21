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Бизнес

От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц

В ближайшие дни нам прогнозируют плохую погоду. А что может быть лучше, чем устроиться всей семьей поудобнее дома на диване, ощутить атмосферу уюта и тепла и, попивая горячий чай, посмотреть любимую передачу, спортивные состязания или позитивный фильм.

Телевидение aitv network это:

  • интересные познавательные и документальные передачи;
  • фильмы для всей семьи;
  • любимые сериалы;
  • самые значимые спортивные события года;
  • главные футбольные баталии Европы; 
  • детские каналы.

Оставьте заявку утром и, возможно, уже вечером вы сможете смотреть всей семьей телевидение в отличном качестве на любой вкус!

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Абонентская плата — от 50 сомов в месяц.

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190924/
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